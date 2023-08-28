الزمالك يحدد موعد انتخاب المجلس الجديد



القاهرة (د ب أ)

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة الدكتور عماد البناني، الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 20 أكتوبر 2023.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الزمالك، أنه ستتم الدعوة للانتخابات طبقاً للوائح والقوانين المتبعة يوم الثالث من سبتمبر المقبل، بالإعلان عبر الجريدة الرسمية.

وأضاف: «سيتم فتح باب الترشح لكافة مقاعد مجلس إدارة الزمالك في الفترة من 4 حتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، ومن المقرر أن تستمر اللجنة (الثلاثية) في عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية، وتسليم النادي للمجلس الجديد».