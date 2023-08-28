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الشارقة والوصل يفوزان بجوائز «دوري الجماهير»

الشارقة والوصل يفوزان بجوائز «دوري الجماهير»
28 أغسطس 2023 17:25

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت رابطة المحترفين عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، موسم 2023- 2024، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.
وفاز الشارقة بالمركز الأول في فئة النادي المضيف وجائزة 60 ألف درهم، وتبعه الجزيرة «40 ألفاً».
وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد الوصل المركز الأول، وجائزة 40 ألف درهم، فيما حصل الوحدة على المركز الثاني، وجائزة 30 ألف درهم.
وحددت الرابطة شرطين مهمين، بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف.

الإمارات
رابطة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
الوصل
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