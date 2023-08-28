بلقيس الهاشمي «نموذج ملهم» لبنت الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)



يمثل الـ 18 من يوليو 2023، علامة مضيئة في مسيرة البطلة بلقيس عبد الكريم الهاشمي «حزام بنفسجي»، ونجحت خلاله في تحقيق حلمها على البساط، والظفر بأولى ميدالياتها الذهبية في فئة الكبار وزن 45 كيلو جراماً، ببطولة العالم للجو جيتسو التي استضافتها منغوليا بمشاركة 40 دولة.

ولم تكتف بلقيس «19 عاماً» بهذا القدر من المجد، بل أضافت إلى خزائنها ميدالية ذهبية جديدة خلال مشاركتها في بطولة العالم للجو جيتسو لفئة تحت «21 عاماً»، والتي اختتمت في العاصمة الكازاخستانية آستانا.

وتؤكد بلقيس أنها فخورة بهذا الإنجاز الذي انتظرته لأعوام، خصوصاً أنه تحقّق بعد فترة مليئة بالتحديات واللحظات الصعبة، وبينما كانت تأمل في تحقيق لقب بطولة العالم العام الماضي في أبوظبي، تعرضت لخسارة مفاجئة ولإصابة قوية تطلبّت راحة لأشهر، وأثّر ذلك على مسيرتها بشكل كبير، ولأنها من معدن البطلات الكبار اللاتي لا تعرفن المستحيل، وانطلاقاً من إيمانها بأن الإصرار والمثابرة يمثلان جزءاً أساسياً من ركيزة النجاح والاستمرار وبلوغ الأهداف، نجحت بلقيس في تخطّي تلك اللحظات الصعبة، والتغلب على التحديات، والمضي بكل ثبات نحو تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي.

وتحدثت بلقيس عن نزالها النهائي في بطولة العالم في منغوليا، والذي واجهت فيه بطلة الفليبين التي تكبرها بعشرة أعوام، ولم تخف الهاشمي مشاعر القلق التي ساورتها قبل بدء النزال، لا سيما في ظل الخبرة العريضة التي تتمتع بها المنافسة في الجهة المقابلة، إلا أنها تفوقت بسبب تطبيق تعليمات المدربة، والتمسك بالتركيز حتى الثواني الأخيرة من النزال.

وقالت بلقيس: «الفوز في بطولة العالم ليس بالأمر السهل، ونحن بحاجة إلى التمتع بشخصية وروح الأبطال الذين يظهرون تفانياً كبيراً في تحقيق أهدافهم، ويلتزمون بالتدريب والتطوير الشخصي، ويجدون دائماً من يحفزهم على تحقيق الأفضل».

وأضافت: «لا أزال في بداية الطريق نحو المجد، ولا سقف لطموحي في هذه الرياضة، وأكثر ما يشعرني بالفخر هو تمثيل المنتخب الوطني وحمل رايته إلى منصات التتويج، وأعمل بجد كبير للوصول إلى هدفي التالي، وهو الحزام التالي «البني/ الأسود»، والفوز بميدالية جديدة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في أبوظبي».

وقالت بلقيس: هذه الإنجازات تمثل لي خطوة مهمة على الطريق، وتكون حافزاً كبيراً من أجل مواصلة الإنجازات، وكل الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، على دعمها الكبير لأبنائها وبناتها، وتمكينهم بكل الوسائل للتميز والإبداع في كافة المجالات، وأعمل حالياً مع زملائي في المنتخب على الاستعداد للمرحلة القادمة التي تتضمن مجموعة من الاستحقاقات الكبرى، وهدفنا دائماً هو التحضير بشكل لائق لترسيخ مسيرة الإنجازات».