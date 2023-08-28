«الزعيم» و«إثمار القابضة» يوقعان شراكة لمدة عامين

العين (الاتحاد)



وقع العين وإثمار الدولية القابضة، عقد شراكة تسويقية واستراتيجية، تصبح بموجبها «إثمار القابضة»، راعياً استراتيجياً للنادي، ويظهر بداية من الموسم الحالي على قميص «الزعيم»، وذلك بحضور حمد نخيرات العامري، العضو المنتدب لنادي العين والشركات التابعة للنادي، وعلي الجبيلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة.

وكما حضر المؤتمر الصحفي، محمد عبدالله الظاهري رئيس لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وسلطان المطوع الظاهري عضو لجنة تسيير شركة نادي العين للاستثمار، وعوض بن صبيح الكعبي عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، ونجوم «الزعيم»، سفيان رحيمي، ولابا كودجو، وكوامي أتون، وإيريك جورجنيس، وخالد الهاشمي، وحازم محمد عباس، وخالد البلوشي.

وقال حمد نخيرات العامري: «تأتي الشراكة في إطار استراتيجية النادي الخاصة بالتوسع في التعاون مع الشركات الرائدة بمختلف المجلات، وتهدف إلى تعزيز العلاقة بين العين وإثمار الدولية القابضة، من خلال تبادل الخبرات، وزيادة رقعة العمليات التسويقية المشتركة التي من شأنها أن تعزز من مكانة النادي وتوسع دائرة استثماراته».

وأشار إلى أن الشراكة مع «إثمار» تسهم بشكل كبير في تطوير استثمارات النادي وتحقيق أهدافه المستقبلية، وقال: «روح الأسرة التي ظل يعمل بها شركاؤنا، لاسيما «إثمار» تعبر عن سر نجاحهم ونجاحنا في مواكبة علامات التطور والرؤية المستقبلية المشتركة، والتي تمكننا من تبوؤ المكانة المرموقة بين أفضل المؤسسات العالمية، من خلال تجسيد المفهوم الحقيقي لمبدأ التميز والتفوق والنجاح في كل المجالات».

وأضاف: نعتز في العين بانضمام واحدة من أهم مؤسساتنا الوطنية، وإحدى أكبر الشركات العالمية في مجالات الاستثمار والطاقة والعقارات والتكنولوجيا والرعاية الصحية والضيافة، رسمياً إلى شركاء «الزعيم»، بعقد يمتد لموسمين قابلين للتجديد، ويأتي الإعلان عن عقد الرعاية الجديد مع «إثمار الدولية القابضة»، بالتزامن مع انفتاح النادي على الاستثمار في مجالات عدة.

وقال: الموسم الحالي يعتبر استثنائياً لـ «الزعيم»، ويشهد عودة العين للدفاع عن اسم الدولة في البطولة الآسيوية المحببة للاعبي وجماهير العين، ونتطلع مع شركائنا إلى بلوغ الطموحات، في ظل الرعاية السامية والدعم السخي من رئاسة النادي، من أجل حصد أفضل النتائج محلياً وقارياً، وإسعاد «الأمة العيناوية».

ومن جانبه. قال علي الجبيلي: «نعبر عن فخرنا بالإعلان عن رعايتنا لنادٍ كبير مثل العين الذي يملك سمعة قوية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتعتبر أولى خطواتنا في مجال الرعايات الرياضية، ونحن في طور الاستعداد للرعاية على المستوى العالمي قريباً، حيث تندرج الرعاية ضمن مسؤوليتنا الاجتماعية لدعم الأندية والمؤسسات الرياضية المحلية، لحصد المزيد من النجاح والإنجازات، وتتماشى مع طموحاتنا وتطلعاتنا شركة استثمارية رائدة، ومُساهماً فعّالاً في اقتصاد الإمارات».