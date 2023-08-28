«الأهداف الكربونية» و«الرؤوس الطائرة»!



عمرو عبيد (القاهرة)



قفز مؤشر الأهداف المُسجلة برؤوس اللاعبين بصورة «مباغتة»، في الجولة الثانية من «دورينا»، وجاءت أغلب تلك الأهداف بطريقة «كربونية» تعكس أمرين، لا ثالث لهما، يتعلقان بقوة الهجوم، من طرف مقابل ضعف التمركز الدفاعي من الطرف الآخر، لتكون «ظاهرة» يجب متابعتها في الجولات المقبلة لمعرفة، استمرارها من عدمه!

وشهدت الجولة الأولى من دوري «أدنوك» للمحترفين اهتزاز الشباك مرتين فقط عبر التسديدات الرأسية، بنسبة بلغت 7.7% من حصاد «ضربة البداية»، لكن سُرعان ما تضاعف المعدل في الجولة الثانية التي وقّعت على تسجيل 7 أهداف عبر ألعاب الهواء، تمثل نسبة 27% من الإجمالي هذه المرة!

والمثير أن 71.4% من تلك الأهداف جاءت بصورة تكاد تكون متطابقة، عبر تمريرة عرضية عالية وتوغل عميق جداً من مُسجل الهدف، حيث تم تسجيل 5 أهداف بتسديدات داخل منطقة «الـ6 ياردات»، وهو ما يعكس ضعفاً هجومياً واضحاً للفرق التي استقبلت شباكها تلك الأهداف.

وخلال 9 أهداف تم تسجيلها بالرؤوس منذ انطلاق النسخة الحالية من «دورينا»، تساوى تأثير الطرفين على هذا الحصاد، حيث سجلت الفرق 4 أهداف عبر الجبهة اليمنى، مقابل مثلها من الطرف الأيسر، والطريف أن الرقم «4» ارتبط كذلك بعدد اللاعبين البدلاء المشاركين في تلك الألعاب، حيث سجل البدلاء هدفين بالرأس وصنعوا مثلهما!

وأنتجت «الركلات الثابتة» 5 أهداف بالرؤوس، بفارق هدف واحد عن «الحركة»، بنسبتي 55.5% و44.5% على الترتيب، وكان لـ«الركنيات» النصيب الأكبر منها بتسجيل 4 أهداف، مقابل هدف وحيد من ركلة حرة غير مباشرة، في حين أهدى اللعب المفتوح الفرق هذه الأهداف بوساطة الهجمات المرتدة والتحولات السريعة.

وتصدر «الفرسان» القائمة بتسجيل هدفين خلال مباراة واحدة، في شباك «النسور»، في مباراة عرفت العدد الأكبر من «أهداف الهواء» بإجمالي 3 أهداف، بعدما سجّل خورفكان هدفه الوحيد هو الآخر بطريقة مماثلة، كما شهدت مواجهة «الصقور» و«البرتقالي» تسجيل هدفين بنفس التكتيك بواقع هدف لكل فريق، وبرز اسم النجم حارب عبد الله الذي صنع هدفي شباب الأهلي «الرأسيين»، أحدهما من الحركة، والثاني من ركلة ركنية.

ورغم وجود الثنائي، علي مبخوت ويوسف نياكيتي، فوق قمة هدافي النسخة الجارية، إلا أنهما لم يسجلا أي أهداف بالرأس حتى الآن، حيث أحرز نجم «فخر أبوظبي» أهداف الـ3 بقدمه اليمنى، منها هدفان عبر ضربات الجزاء، في حين هز هداف «السماوي» الشباك مرتين بقدمه اليسرى ومرة واحدة بيمناه.