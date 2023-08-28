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الرياضي

«الفتى صالح».. الأداء يتفوق على الأهداف!

«الفتى صالح».. الأداء يتفوق على الأهداف!
28 أغسطس 2023 22:00

 
مراد المصري (دبي)

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أثبت علي صالح لاعب الوصل، أنه لا حاجة لإحراز الأهداف، حتى تخطف نجومية «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك بفضل الأداء المتميز الذي قدمه، في فوز فريقه على الشارقة 3-1، من خلال الفاعلية والمساهمة التي جعلته ينال أعلى علامات «التقييم الفني».
ونجح «الفتى الذهبي»، كما يحب عشاق الكرة الإماراتية أن يطلقوا عليه، بالحصول على ضربة الجزاء التي سجل منها فابيو ليما الهدف الثاني، وكان وراء صناعة الهدف الثالث لزميله العائد من جديد كايو كانيدو، ليمنحه فرحة هز الشباك مرة أخرى بـ «القميص الأصفر»، بعد 1578 يوماً منذ هدفه أمام عجمان في مايو 2019، قبل أن يرحل للعب في العين، والعودة مرة أخرى إلى «زعبيل».
وفي الليلة الجماهيرية الحاشدة في «الإماراة الباسمة»، ترك علي صالح بصمته، بوصفه أحد أفضل «المواهب الإماراتية»، ونجح في «النضج» سريعاً، حيث خاض «المباراة 123» خلال مسيرته في «دوري المحترفين»، وعمره 23 عاماً فقط، والأهم أنه حجز مكانه في التشكيلة الأساسية لفريقه بشكل دائم، ولم يتأثر بزيادة عدد الأجانب، في ظل قدراته التي تجعل المدربين يضعون كامل ثقتهم به، وآخرهم الصربي ميلوش.
ودارت بعض الشكوك حول قدرة اللاعب على خوض اللقاء، بعدما تعرض لسقوط على كتفه في المباراة الماضية أمام الإمارات، إلا أنه ظهر بصورة لائقة، بعد تحضيرات مكثفة على مدار الأيام الماضية، ليقود فريقه إلى حصد «العلامة الكاملة» بالانتصار الثاني، ويدرك أن الحمل سيكون كبيراً عليه هذا الموسم، مع محاولة «الإمبراطور» للعودة إلى منصات التتويج بعد طول غياب، وهو الذي أصبح أحد الأوراق الأساسية التي ينتظر منها الكثير في المواجهات الكبيرة.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
الشارقة
علي صالح
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