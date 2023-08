«سباق التيفو» يزين مدرجات «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)



واصلت جماهير «دوري أدنوك للمحترفين» سباق المنافسة المحتدم على «المدرجات»، جنباً إلى جنب مع «صراع الإثارة» داخل «المستطيل الأخضر»، لترسم الجماهير أجمل الصور المعبرة، من خلال «التيفو» الذي أصبح مسرحاً لإبراز جماليات مدرجات الأندية في الدوري.

وشهدت مواجهة «ديربي العاصمة»، والتي جمعت الجزيرة بضيفه الوحدة 1-2، تيفو متميزاً في مدرجات «فخر أبوظبي» التي اكتست باللونين الأبيض والأسود، وحمل تيفو الجزراوية عبارة «كابوسكم الأكبر Your biggest nightmare»، وتضمن رسماً لشخصية دكتور سترينج البطل الخارق والساحر الذي يحاول التحكم في الواقع في «عالم مارفل».

في المقابل، شهدت القمة الجماهيرية، والتي جمعت الشارقة والوصل، وانتهت بفوز «الإمبراطور» 3-1، تيفو لجماهير «الملك» باللونين «الأبيض والأحمر»، لحظة دخول لاعبي الفريق أرضية الملعب، في الوقت الذي ردت فيه جماهير الوصل بتيفو من شخصيات مسلسل «بيكي بلايندرز»، الذي يعد واحداً من أشهر مسلسلات «القرن 21» تحت قيادة توماس شيلبي، في إشارة إلى اقتباسه الشهير «إذا أردت إيجاد الإبرة فأحرق كومة القش».

وانطلق «سباق التيفو» لموسم 2023- 2024، منذ الجولة الأولى، حيث جاءت البداية في مباراة العين وضيفه بني ياس 3-2، ضمن «الجولة الأولى» والتي شهدت حضوراً كبيراً لأنصار «الزعيم»، في مباراته الأولى في الموسم، وحمل «تيفو» جمهور العين الذي غطى مساحة واسعة من المدرجات المحتشدة عبارة «We're Ready»، في إشارة لجاهزية الفريق، في بداية مشوار استعادة اللقب، في الطريق إلى «التتويج 15» في تاريخ النادي العريق.

في المقابل، استقبلت جماهير النصر لاعبيها في مباراة الجولة الأولى أمام ضيفه الجزيرة بتيفو متميز باللونين الأبيض والأزرق، حمل عبارة «We believe in you Mr Goran»، في الظهور الرسمي الأول للمدرب الصربي في قيادة «العميد»، بعد انتقاله إلى تدريب الفريق قادماً من عجمان.

لأجل الوحدة وكورفا الوصل



انتظمت وسائل التواصل الاجتماعي حملات تحفيز للجماهير، بالتزامن مع التحضيرات التي سبقت انطلاقة الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وأطلق الحساب الرسمي لنادي الوحدة على منصة إكس وسم «لأجل الوحدة»، قبل مباراة «الديربي» أمام جاره الجزيرة، والتي حسمها «العنابي» بالفوز 2-1، وسط فرحة كبيرة لأنصاره على المدرجات.

في المقابل، حظي وسم «الكورفا الصفراء»، الذي أطلقه حساب نادي الوصل على منصة إكس، بتفاعل كبير بين أنصار الفريق، وهو ما ترجمه «جمهور الذهب»، بحضور أنيق في مدرجات ملعب الشارقة، وتكلل بنجاح الفريق في حصد فوز ثمين 3-1، ويشير مصطلح «الكورفا» العائد إلى اللغة الإيطالية إلى مكان الجلوس في الملعب أو المدرج، ليصبح معني الوسم «المدرج الأصفر».





التيفو في ملاعب



- «كابوسكم الأكبر Your biggest nightmare» – جمهور الجزيرة

- «شخصيات بيكي بلايندرز»– جمهور الوصل

-«We're Ready» - جمهور العين

-«We believe in you Mr Goran» - جمهور النصر