«الزير» و«إنفي» و«ديفانا» أبطال كأس الوثبة في فرنسا



عصام السيد (أبوظبي)



توّج «الزير»، و«إنفي»، و«ديفانا»، أبطالاً لسباقات كأس الوثبة ستاليونز الثلاثة المخصصة للأمهار والمهرات في سن ثلاث سنوات فقط، والتي أقيمت بمضمار ضاحية تاربس في فرنسا، بمشاركة قياسية تبلغ 42 خيلاً، وأقيمت السباقات برعاية النسخة الخامسة عشر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم صغار الملاك والمربين، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.

وحصد «الزير» لمحمد فهد العطية، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، ذهب السباق الأول لمسافة 2100 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فليبر البالغ جائزته 18 ألف يورو، والمخصص للأمهار في سن ثلاث سنوات فقط، بمشاركة 14 مهراً.

وجاء فوز «الزير» بفارق 0.75 طول عن «اكليبس دو سوليل»، فيما جاء ثالثاً «ملفت»، وسجل البطل زمناً 2:26:90 دقيقة.

وفازت المهرة «إنفي» لجاي نيفنس، بإشراف جي بي ديرو، وقيادة أنالي ميكوش، بالسباق الثاني لمسافة 2100 متر، بمشاركة 14 مهرة في سن ثلاث سنوات، تنافست على لقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري موناليزا «1» البالغ جائزته 18 ألف يورو.

وقدمت «إنفي» عرضاً رائعاً في فنون الانقضاض من الخلف، لتتفوق بفارق 3 أطوال عن «ساند ستورم»، فيما جاءت في المركز الثالث «الغبراء»، وسجلت البطلة زمناً 2:28:80 دقيقة.



ونالت «ديفانا شيكا» لجان بي توتين، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أوليفييه بيلييه، صدارة السباق الثالث لمسافة 2100 متر، والذي شهد مشاركة 14 مهرة في سن ثلاث سنوات، تنافست بقوة على لقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري موناليزا «2»، البالغ جائزته 18 ألف يورو.

وجاء فوز «ديفانا شيكا» بفارق عنق عن الثانية «أميرة الشحانية»، فيما جاءت في المركز الثالث بفارق 0.75 طول المهرة «طلّة»، وقطعت البطلة مسافة السباق في زمن 2:29:70 دقيقة.

ومن جهة أخرى، يحتضن مضمار وارجيم في بلجيكا، سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «قوائم» لمسافة 2300 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، والبالغ جائزته 20 ألف يورو.

وينافس على اللقب نخبة من الخيول الأبطال الفائزين في السباقات البلجيكية، يتضمن «الزاركا»، و«فريدا»، و«بيكاسو تي»، و«تكس دي أي»، و«اينهوا بتروسيو»، و«جوت دو لاجاردييه»، و«بابليون».

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجائزة الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية.

يذكر أن أول سباقات المهرجان انطلق في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم أكثر من 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.