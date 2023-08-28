5 ميداليات لمنتخب الإمارات في «عربية» المواي تاي للشباب

أبوظبي (الاتحاد)



حققت منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب التي أقيمت على مدار 4 أيام في العاصمة الليبية طرابلس، نجاحات كبيرة وختاماً باهراً في ظل الأجواء المميزة والكرنفال العربي الذي شهدته البطولة بمشاركة 200 لاعب ولاعبة.

حضر اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين محمد الزروق نائب رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس الاتحاد الليبي، وطارق محمد المهيري الأمين العام للاتحاد العربي، بجانب أعضاء الاتحاد العربي ورؤساء الوفود والبعثات المشاركة.

ونجح أبطال الإمارات في حصد 5 ميداليات ملونة في اليوم الختامي للبطولة، بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، حيث فاز اللاعب عزيز الحمادي بذهبية وزن 44 كجم عن الفئة العمرية 12-13 سنة، وتيم هدله بذهبية وزن 71 كجم عن الفئة العمرية 16-17 سنة، فيما نال عصام أمين فضية 48 كجم عن الفئة العمرية 14-15 سنة، وراكان أحمد فضية وزن 40 كجم عن الفئة العمرية 12-13 سنة، في حين حصل اللاعب جاسر أحمد على برونزية وزن 63.5 كجم عن الفئة العمرية 14-15 سنة، لتؤكد الإنجازات الجديدة حسن التخطيط والتحضيرات للبطولات الكبرى تحت إشراف اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج.



وفي السياق ذاته تصدر العراق الترتيب العام للبطولة برصيد 11 ميدالية بواقع 6 ميداليات ذهبية، وفضية واحدة، بجانب 4 برونزيات، في حين جاء المغرب بالمرتبة الثانية بمجموع 12 ميدالية موزعة على 3 ميداليات ذهبية و7 فضيات و2 برونزية، وحل بالمرتبة الثالثة مصر بمجموع 11 ميدالية موزعة على 3 ذهبيات وفضية و7 برونزيات، فيما وقف بالمرتبة الرابعة منتخب تونس بمجموع 11 ميدالية مقسمة على ذهبيتين و5 فضيات و4 برونزيات، في حين جاء منتخب الإمارات بالمرتبة الخامسة بالترتيب العام بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية وبنسبة فوز 60%.

من جهته، قال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «نبارك نجاحات البطولة العربية ونهنئ الأبطال وكافة المنتخبات العربية على المشاركة المميزة والثرية التي أسهمت بخروج البطولة بهذه الصورة المبهرة، كما نتقدم بخالص الشكر والعرفان لجمهورية ليبيا الشقيقة قيادة وشعباً، تقديراً للجهود التنظيمية المميزة والاستضافة الناجحة لمنافسات البطولة والملتقى الشبابي للمواي تاي الأول من نوعه، الذي يقام ضمن خطط الاتحاد العربي لتطوير مسيرة اللعبة».

وأضاف: «أتوجه بالشكر والتقدير لمعالي المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية ليبيا الشقيقة، على حضوره لحفل افتتاح البطولة ودعمه الكبير لتحقيق النجاحات المبهرة للبطولة، كما نتوجه بالشكر لعبدالشفيع الجويفي وزير الرياضة الليبي، والدكتور جمال الزروق رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، ومحمد الزروق نائب رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس الاتحاد الليبي، تثميناً لدورهم البارز وجهودهم المخلصة ودعمهم الكبير لنجاح التجمع العربي الشبابي على أرض ليبيا الشقيقة».

وتابع: «نشيد بالمشاركة المميزة للاتحادات العربية في منافسات البطولة، كما نُثني على مستويات اللاعبين الواعدين في جميع نزالات البطولة بداية من دور الـ16 وحتى الدور النهائي، ما يُبشر بمستقبل كبير ويدعونا للتفاؤل لتحقيق إنجازات عربية مهمة في البطولات العالمية والقارية ضمن الاستحقاقات المقبلة، متوجهاً بالشكر للاتحادات العربية والوفود المشاركة وكافة الكوادر التدريبية العربية والتحكيمية، تقديراً لدورهم في نجاح الحدث».

وأكمل قائلاً: «نتوجه بالتهنئة لأبطال الإمارات ونهدي إنجازاتهم إلى القيادة الرشيدة التي قدمت كل أنواع الدعم والرعاية لمسيرة الرياضة في الإمارات، كما نعرب عن فخرنا واعتزازنا بهذه النجاحات التي تحققها رياضة المواي تاي ومساهمتهم الكبيرة برفد الرياضة الإماراتية بالإنجازات المهمة التي تحققها في مختلف المحافل والمشاركات الإقليمية والقارية والعالمية».





المهيري: فخورون بالمستوى الفني المميز



توجه طارق محمد المهيري، الأمين العام للاتحاد العربي والمدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمواي تاي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات، بالشكر والتقدير لكافة الاتحادات العربية والوفود المشاركة في منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب التي اختتمت منافساتها بمشاركة 200 لاعب ولاعبة.

وقال: «نتقدم بالشكر والتقدير للأخوة الأعزاء في ليبيا لجهودهم التنظيمية الرائعة التي أسهمت وقادت البطولة إلى أعلى مراتب النجاح، مبيناً أن البطولة برهنت مكانة وقوة قاعدة المواي تاي عربياً من خلال المستويات الفنية العالية التي أظهرها الأبطال العرب في كافة مراحل الأدوار النهائية، مشيداً بالكوادر التدريبية والإدارية ولاعبي المنتخبات العربية الذين استطاعوا تقديم صورة مشرفة لرياضة المواي تاي، وقدموا إمكانيات كبيرة عكست قوة القاعدة والرؤية المستقبلية للاتحاد العربي في تطوير مسيرة اللعبة».

وتقدم بالتهنئة والتبريكات للأبطال العرب وجميع المتوجين والفائزين في ألقاب البطولة بكافة الفئات، مشيداً بالمشاركين ودورهم المميز في إثراء منافسات البطولة، مثنياً على الجهود التحكيمية والتنظيمية التي أشرفت على تنظيم البطولة، متقدماً بالتهنئة والتبريكات لأبطال الإمارات الذي صنعوا إنجازات جديدة ومهمة في مسيرتهم الرياضية.