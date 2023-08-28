المرزوقي يحصد برونزية «الشراع الحديث» في كأس بولندا



بولندا (الاتحاد)



واصل فريق أبوظبي للشراع الحديث سلسلة إنجازاته الأوروبية بعد أن حقق المتسابق ماجد المرزوقي المركز الثالث تحت 16 سنة في فئة الإلكا 4 بكأس بولندا لقوارب الإلكا، والتي أسدل الستار عليها مساء أمس، وشهدت مشاركة قوية لأكثر من 187 بحاراً من 11 دولة، بالإضافة لحلوله سادساً في الترتيب العام أيضاً.

وفي نفس البطولة حل متسابق فريق أبوظبي محمد الزعابي في المركز الرابع ليسجل فريق أبوظبي حضوراً قوياً من خلال كأس بولندا، وجاء الإنجاز ليكمل سلسلة التفوق والانتصارات المختلفة التي حققها أبطال الشراع في أكثر من دولة أوروبية ومحطة بدأت منذ شهر يونيو الماضي.

ورفع فريق أبوظبي بهذه النتيجة رصيده من الميداليات خلال المشاركات الصيفية الحالية إلى 22 ميدالية وكأس، وذلك عبر رحلة مشاركاته في مختلف البطولات الخاصة بالشراع الحديث بداية مع منافسات الألعاب العالمية الصيفية الأولمبياد الخاص في برلين، وبطولة البارح الدولية للشراع في البحرين، ثم دورة الألعاب العربية في الجزائر، ومروراً ببطولة المضيق الدولية في المغرب إلى المشاركة في تركيا، بالإضافة إلى فضية فئة الحركات الاستعراضية في الجولة الأولى لبطولة العالم للدراجات المائية في إيطاليا وأيضاً برونزية الجولة الثالثة لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1 في فرنسا، ثم إنجاز بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 الجولة الافتتاحية في ليتوانيا وصولاً إلى التميز والتألق في بولندا.



من جهته، وجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب التهنئة بالإنجاز، والفوز إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكداً أن دعمه المتواصل لفريق أبوظبي ومتابعته الدائمة ساهمت في صناعة الإنجاز والتفوق الإماراتي عبر الرياضة البحرية.

وأشاد بالمكتسبات التي حققها فريق أبوظبي طوال مشاركاته في الصيف الحالي وتحقيقه لأكثر من 22 ميدالية في كافة البطولات الرياضية البحرية التي شارك من خلالها وقال: رفع أبطالنا علم الإمارات وأثبتوا تواجدهم في محطات دولية عديدة هذا الصيف ليكون الإنجاز والمحصلة النهائية للإمارات كبيرة في كل هذه البطولات والمشاركات.

وقال: ننتظر أيضاً منصات وميداليات جديدة في ظل وجود مشاركات قريبة لفرقنا الرياضية في بطولات العالم للفورمولا1و الفورمولا2 والدراجات المائية فيما هو قادم، وسيرتفع حصاد الرياضة البحرية بدون شك بشكل أفضل، وهو ما يؤكد أن فريق أبوظبي ضمن مصاف الفرق العالمية الكبرى في الوقت الحالي بما يقدمه ولا يزال يقدمه من تفوق مستمر وإنجازات كبيرة.







