الغساني: أساند النصر السعودي في دبي



معتصم عبدالله (دبي)



كشف يحيى الغساني، نجم الشباب الأهلي، عن مساندته للنصر السعودي في مباراته المرتقبة أمام ضيفه بريسبوليس الإيراني يوم 27 نوفمبر المقبل، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة لـ «دوري أبطال آسيا 2023- 2024»، والتي تضم أيضاً ناديي الدحيل القطري، والاستقلال طاجيكتسان.

وقال الغساني في تصريحات لصحيفة «الاتحاد»، تعليقاً على سوء التفاهم بينه وجماهير النادي السعودي: «ليس لدي أي شيء تجاه أي فريق أو منافس، أو ردة فعل على انتقاد الجمهور، ويحق للجمهور كل شيء، وعلى اللاعب المحترف تقبل ذلك».

وأضاف: «أعتقد أن كان هناك «سوء فهم»، عطفاً على طريقة احتفالي بالهدفين في مرمى النصر، وهي المعتادة في الاحتفال، وكانت «عفوية»، وأسعى لعدم تكراراها مستقبلاً».

وأضاف تعليقاً على خوض «العالمي» إحدى مبارياته في دور المجموعات لأبطال آسيا بدبي: «إن شاء الله تسنح الفرصة لمشاهدة المباراة في الملعب ودعم الفريق».

ورداً على سؤال بشأن عروض الانتقال للدوري السعودي، قال: «شرف لي أن أكون محور اهتمام أندية في الدوري السعودي الذي حظي بحضور كبير لنجوم عالميين، وتركيزي حالياً على تقديم كل ما لدي مع شباب الأهلي ومنتخب الإمارات، وما يحدث مستقبلاً سيكون خيراً، سواء بقيت مع النادي أو انتقلت إلى السعودية».

وسجل الغساني هدفي «الفرسان» في المباراة أمام مضيفه النصر السعودي 2-4 في مباراة الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023- 2024، قبل أن يعود ويسهم في فوز فريقه أمام ضيفه خورفكان 2-1 على استاد راشد بدبي ضمن الجولة الثانية ل «دوري أدنوك للمحترفين».

وهنأ الغساني بفوز «الفرسان» الثاني على التوالي، وحصده 6 نقاط في أول جولتين، وقال: «أهنئ فريقي على الفوز، خاصة في ظل الأجواء الصعبة ودرجة الرطوبة العالية، خرجنا بالأهم بحصد النقاط الثلاث، وهو فوز مهم في مشوار المحافظة على لقب الدوري».

وأضاف: «لم نتأثر كثيراً بالخروج المبكر من السباق القاري في دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة أمام النصر السعودي، خاصة أن أداء الفريق كان جيداً، وكنا متقدمين في نتيجة المباراة حتى الدقائق الأخيرة، لولا الأخطاء البسيطة في سوء التمركز، وخرجنا بدروس إيجابية من المواجهة أمام المنافس السعودي».

من جهته، كشف الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي عن خوض فريقه مباراتين وديتين 8 و15 سبتمبر، بالتزامن مع توقف الدوري، حيث يغيب «الفرسان» حامل لقب الدوري في الموسم الماضي عن الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والذي يُلعب بالتزامن مع التوقف الأول.