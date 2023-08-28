«دولي التنس» يثمن جهود الإمارات



دبي (الاتحاد)



ثمن الاتحاد الدولي للتنس، الجهود التي يبذلها اتحاد التنس خلال استضافته لبطولات الشباب التي نظمها في الموسم 2022 - 2023، وتقديراً للجهود الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك عبر خطاب رسمي تسلمته الأمانة العام للاتحاد، وأشاد «دولي التنس» من خلاله بالدعم المستمر الذي يقدمه اتحاد التنس للبطولات العالمية للشباب تحت 18 عاماً، والتابعة للاتحاد الدولي، مبيناً أنها ساهمت بتوفير فرصاً للاعبين الموهوبين في جميع أنحاء العالم، وتثميناً لذلك قرر الاتحاد الدولي ترقية البطولة J60، والتي تحمل اسم بطولة «دبي للشباب» إلى J100» لعام 2024.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، الموافقة على مقترح الاتحاد الدولي بترقية البطولة لتصنيف أعلى، وثمن الجهود المشتركة لمواصلة الجهود والعطاء المثمر، لتحقيق نجاحات مميزة أخرى لدعم مكانة الرياضة الإماراتية على مستوى العالم، ومؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، لن يدخر جهداً لتحقيق افضل المكاسب الرياضية في الجانبين التنظيمي والفني، ومقدماً الشكر للجهات الداعمة لتنظيم بطولتي دبي السوق الحرة للشباب التي تقام في نوفمبر كل عام، وإلى نادي الفجيرة للتنس، ومعرباً عن سعادته بإشادة الاتحاد الدولي، لما له من آثار إيجابية كبيرة في تعزيز نشر ثقافة التنس في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.