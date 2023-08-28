«الملك» يضم تيجالي بـ «سيناريو ديوب»!



علي معالي (الشارقة)



يتكرر سيناريو السنغالي ماكيتي ديوب «34 عاماً»، عندما أعلن الشارقة، عن ضم سيباستيان تيجالي «38 عاماً»، عقب الخسارة الثقيلة لـ «الملك» على ملعبه وأمام جماهيره أمام الوصل بـ «ثلاثية» في ختام الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين».

وفي موسم 2021- 2022 تعاقد الشارقة مع ديوب عقب الجولة السابعة، والتي خسرها أمام النصر بـ «ثلاثية»، والغريب أن ديوب لم يلعب إلا 184 دقيقة بالدوري خلال 7 مباريات، وسجل هدفاً وحيداً في شباك بني ياس.

وشاءت الظروف أيضاً أن يعلن الشارقة أيضاً عن التعاقد مع تيجالي بعد «ثلاثية» الوصل أيضاً، وحضر اللاعب منذ أيام، وأجرى الفحص الطبي، وشاهد المباراة من الملعب في «الإمارة الباسمة»، ليبدأ مشواره مع الفريق الثالث بملاعبنا، بعد الوحدة «8 مواسم»، والنصر «موسمين»، ويُعلق الشرقاوية آمالاً عريضة على المهاجم الذي تُوج بلقب هداف الدوري أكثر من مرة، الأولى موسم 2015- 2016 برصيد 25 هدفاً، والثانية موسم 2018- 2019 وله 27 هدفاً، وحل وصيفاً موسم 2013- 2014 بـ 28 هدفاً، بعد المتصدر الغاني أسامواه جيان مهاجم العين بـ 29 هدفاً.

والطريف أن تيجالي خلال مشواره السابق، هز شباك الشارقة «فريقه الجديد» 18 مرة بالدوري، وهو أكبر نسبة تهديف له بين أنديتنا، متساوياً في ذلك مع أهدافه التي سجلها في شباك الجزيرة.

وخلال سنواته الماضية، نجح تيجالي لاعب «الأبيض» في تسجيل 179 هدفاً في 221 مباراة، وتاريخه الطويل «سلاح قوي» له عندما يبدأ المشوار مع «الملك»، لعله يستعيد بريقه مجدداً.

واشتكى الروماني كوزمين مدرب الشارقة عقب مباراة الوصل من «قلة» الهدافين بالفريق حتى الآن، وقال: «دفعنا ثمن عدم التسجيل من الفرص التي أتيحت لنا، خاصة في الشوط الثاني.

ويبدو أن كوزمين لا يريد الإسباني باكو ألكاسير ضمن خططه، بدليل أنه يدفع به بديلاً منذ فترات طويلة، وفي بعض الأحيان يضعه خارج القائمة، رغم أن اللاعب يعتبر المهاجم الوحيد الصريح والقوي من الأجانب، ومع ذلك يلقى التجاهل في الكثير من الأحيان، فهل سيكون تيجالي هو «الحل الأمثل» لدى كوزمين؟

ويعترف كوزمين بأنه أخطأ عندما لعب مباراة الوصل بنفس طريقة مباراة تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا، معتمداً على حالة التركيز لنفس المجموعة التي حققت التأهل إلى دور المجموعات، ولكنه تدارك الخطأ بعد نهاية الشوط الأول.