إصابة فينسيوس «أخطر» من توقعات أنشيلوتي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن إصابة البرازيلي فينسيوس جونيور «جناح» ريال مدريد، خلال مباراة سيلتا فيجو، ضمن الجولة الثالثة للدوري الإسباني «الليجا» وانتهت بفوز «الريال» 1- صفر سجله الإنجليزي جود بيلينجهام، أخطر مما توقع الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي قال بعد المباراة وقتها، إن الإصابة ليست خطيرة، وإنه أخرج فينسيوس من باب الاحتياط حتى لا تتفاقم الإصابة.

غير أن صحيفة «آس» الإسبانية القريبة من «الملكي» كشفت النقاب عن أن الإصابة ليست من النوع البسيط، لأنها عبارة عن تمزق شديد في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وتحتاج إلى فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع للعلاج والاستشفاء والتأهيل، ما يعني غيابه عن مباريات عديدة، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده الذي يلعب خلال فترة «الأجندة الدولية» خلال سبتمبر المقبل.

وقالت الصحيفة إن فينسيوس سيحُرم أيضاً من اللعب في مباريات على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لـ «الريال» مثل مباراة ريال سوسيداد في «الليجا»، ومن غير المؤكد مشاركته في «ديربي» العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد 24 سبتمبر المقبل.

وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها فينسيوس الوافد إلى «الريال» في 2018، لإصابة خطيرة منذ إصابة تمزق الأربطة التي عانى منها خلال مباراة أياكس أمستردام الهولندي في دوري الإبطال «الشامبيونزليج» عام 2019.

يعتبر فينسيوس جونيور «23 عاماً» من أهم اللاعبين في «الميرنجي»، ويُخشى أن تنعكس الإصابة بالسلب على نتائج الفريق في المباريات المقبلة، وكان النجم البرازيلي شارك في مباريات الجولات الثلاث الأولى لـ «الليجا»، التي تحققت فيها «العلامة الكاملة» للفريق، وسجل هدفاً واحداً، ولكنه لم يستطع تكملة مباراة سيلتا فيجو، وخرج مصاباً قبل أقل من 20 دقيقة على بدايتها.