منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»

رضا سليم (دبي)



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد الجدول الرسمي للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والمقرر أن تقام مبارياتها في العاصمة القطرية الدوحة من 18 إلى 28 أكتوبر المقبل.

ويبدأ منتخبنا مشواره في التصفيات بمواجهة كوريا الجنوبية، ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم معهما قطر والسعودية والهند والصين، وستكون مباراة منتخبنا أمام نظيره الكوري، هي الأولى في التصفيات 18 أكتوبر المقبل، فيما يلعب مباراته الثانية 19 أكتوبر أمام الصين، ويحصل على راحة 20 أكتوبر، ويعود إلى المواجهات مع قطر صاحب الأرض 21 أكتوبر، فيما ستكون مباراته الرابعة مع السعودية 22 أكتوبر، ويحصل على راحة 23 أكتوبر، ثم مباراته الأخيرة أمام الهند 24 أكتوبر مع نهاية الدور الأول للتصفيات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، والذي يقام بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، فيما يواجه أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويتأهل عن التصفيات الآسيوية الفريق الحاصل على المركز الأول مباشرة إلى «أولمبياد باريس»، في حين يخوض المنتخب صاحب المركز الثاني ملحقاً عالمياً للمنافسة على آخر البطاقات المؤهلة إلى «الأولمبياد».

ويدخل منتخبنا التصفيات لتجهيز اللاعبين للمشاركة في البطولة الآسيوية المقررة مطلع العام المقبل، والمؤهلة إلى بطولة العالم 2025، والتي تمثل المحطة الأهم للمنتخب بقيادة المدرب الفرنسي دانيلو برستوفاك.