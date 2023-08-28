نياكاتي.. «إعادة اكتشاف»

مصطفى الديب (أبوظبي)



أعاد يوسف نياكاتي مهاجم بني ياس اكتشاف نفسه من جديد، خاصة بعدما أحرز هدفين من «رباعية» فريق «السماوي» في مرمى النصر، وقدم مستوى فنياً جيداً للغاية، ليؤكد أنه «صفقة رابحة» بتسجيله ثلاثة أهداف في مباراتين، بواقع هدف أمام العين، في لقاء افتتاح الدوري، وهدفين في مرمى «العميد».

ورغم غياب اللاعب عن التهديف لسنوات، خلال وجوده في الاتفاق والاتحاد السعوديين، نظراً لعدم مشاركته في المباريات، إلا أنه قدم نفسه بقوة مع «السماوي»، ليثبت أنه كان ينتظر حصوله على فرصة المشاركة.

وسجل نياكاتي مع الوحدة السعودي 27 هدفاً في 53 مباراة، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية، وبعدها انتقل إلى اتحاد جدة، إلا أنه لم يشارك مع الفريق، ولم يسجل أي هدف، وكذلك الحال بعدما انتقل في صفقة «انتقال حر» من اتحاد جدة إلى الاتفاق، ليستقر في قلعة بني ياس هذا الموسم في صفقة «انتقال حر» أيضاً.

وفي حال استمر نياكاتي على النهج والنسب التهديفية التي حققها في أول مباراتين من «دوري أدنوك للمحترفين» يصبح واحداً من أنجح مهاجمي بني ياس في السنوات الأخيرة، خاصة أن الفريق لم يجد ضالته منذ رحيل البرازيلي جواو بيدرو إلى الوحدة.

