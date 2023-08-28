«الشارقة للرياضات البحرية» يطلق فريقاً للغوص النسائي



الشارقة (وام)



أطلق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، فريق الشارقة للغوص النسائي الذي يمثل النادي، في فعالياته المحلية والدولية المقبلة، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

ويضم الفريق إسراء أحمد الحوسني «أدفانس»، وفاطمة أحمد الشامسي «أدفانس»، وعائشة أحمد الشامسي «أوبن ووتر»، ومها سعيد السيابي «أدفانس _ ريسكيو»، وريم محمد أحمد «أوبن ووتر»، وخولة الشحي «دايف ماستر»، وريم زيد الشحي «أدفانس»، وكل منهن لها اختصاص معين، حيث يعتبر أول فريق نسائي تطوعي متخصص على مستوى الإمارة.

وأكد خالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أن الفريق يعد إضافة جديدة إلى فرق النادي التي تشمل العديد من الرياضات البحرية المتنوعة بمختلف تخصصاتها، لافتاً إلى دعم النادي للفريق لما يمثله من أهمية كبيرة فريقاً متخصصاً، من أجل تحقيق كل أهدافه المرجوة.

وأضاف أن الفريق يعمل على المساهمة في خلق الوعي البيئي لدى فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى حثهم على المحافظة على البيئة البحرية، من خلال المبادرات التوعية التي يقوم بها النادي، والمشاركة الفعالة في الأنشطة الوطنية المختلفة، والتي تخدم البيئة البحرية إضافة إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في كل الظروف بطريقة علمية متطورة.

وقال المدفع: في 28 أغسطس نثمن ونقدر جهود المرأة الإماراتية ومساهماتها في تحقيق الإنجازات والتطور الذي تشهده الإمارات، ونشيد بالدور الفعّال الذي تلعبه في بناء وتطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة مهمة للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات «ابنة الإمارات»، وتقديراً لدورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.