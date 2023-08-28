خميس يحصد ميداليتين في مونديال «رفعات القوة»



دبي (الاتحاد)



حقق بطلنا البارالمبي محمد خميس الميدالية الفضية في المجموع العام لفئة «الماستر» وزن 97 كجم، والبرونزية لأفضل رفعة في «الماستر» ضمن الوزن نفسه، في اليوم السادس لبطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم التي تقام في دبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.

ورفع خميس 385 كجم في المجموع العام، ليأتي في مركز «الوصيف»، للكولومبي فابيو تورس الذي رفع 443 كجم، محققاً المركز الأول والميدالية الذهبية، وذهبت الميدالية البرونزية إلى الأردني معتز الجنيدي «220 كجم».

كما رفع خميس 200 كجم، في فئة الماستر، ضمن مسابقة «أفضل رفعة»، والتي منحته المركز الثالث والميدالية البرونزية، خلف الأردني معتز الجنيدي الذي حل وصيفاً، بعد أن رفع 220 كجم، فيما كان المركز الأول من نصيب «المتألق» الكولومبي فابيو تورس الذي رفع 226 كجم.

وشهدت البطولة، تألق النيجيرية أونيانيتشي مارك في وزن 61 كجم، ونجحت في تحطيم الرقم العالمي المسجل باسمها «143 كجم»، بعد أن رفعت 144 كجم.

وحلقت أونيانيتشي بذهبية أفضل رفعة 61 كجم «سيدات»، وتبعتها المصرية فاطمة قرني التي حصدت الميدالية الفضية، تاركة البرونزية للصينية جيانجين تشيو.

وأكد عبدالله حسن رئيس وفد الإمارات، أن محمد خميس يعتبر ضمن أفضل 8 أبطال من النخبة في العالم، مشيراً إلى أن نتيجته في «مونديال دبي» لا تعكس المستوى الحقيقي لبطلنا البارالمبي، وشدد على أن خميس سيعود إلى مستواه المعهود، بعد شفائه من الإصابة، وقادر على ترك بصمة جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة تولي أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً، بتوفير بيئة صديقة لهم لتحقيق طموحاتهم، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأنه بالإرادة نصنع المستحيل، وبالهمم العالية نصل بإنجازاتنا الوطنية إلى القمم، مبيناً أن أبطالنا على قدر التحدي، لتعزيز النجاحات التي ظلت تحققها رياضة أصحاب الهمم في المحافل القارية والدولية.