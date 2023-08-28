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الرياضي

زاناردي في مرمى «البركان»!

زاناردي في مرمى «البركان»!
28 أغسطس 2023 13:03

 
رضا سليم (دبي) 

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تعرض البرازيلي كايو زاناردي مدرب عجمان لانتقادات شديدة من جماهير «البرتقالي»، عقب التعادل مع الإمارات في «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وضياع فرصة الفوز الأول، بعد خسارة «الجولة الأولى» أمام شباب الأهلي، حيث كان «البركان» يحتاج إلى أول 3 نقاط، قبل «التوقف الطويل»، وتكون دفعة معنوية، قبل مواجهة النصر في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» يوم الأربعاء المقبل. 
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، «تغريدات» تنتقد ما قام به المدرب في الشوط الثاني، من تغييرات دفاعية، بعدما التقدم 3-2، حيث أشرك عبيد محمد بدلاً من المهاجم بريستيج مبونجو الذي سبب إزعاجاً كبيراً لدفاع «الصقور»، وأسهم خروجه في فتح الطريق أمام دفاع المنافس للتقدم خلف المهاجمين، وأيضاً نزول جيانولكا مونيز بدلاً من أنس أمطيطش في الدقيقة 71، وخروج هيكل الشيخاوي، ودخول روكى مارسيانو، وأدى مغادرة الشيخاوي لـ «المستطيل الأخضر» إلى «ربكة» كبيرة في الوسط، والضغط على الدفاع.
ووصفت جماهير «البرتقالي» نقطة التعادل، بأنها بطعم الخسارة، بعدما ضاع الفوز السهل من الفريق أمام «الوافد الجديد» لـ «دوري المحترفين»، والذي كاد أن يخطف «العلامة الكاملة» لولا ضربة الجزاء في الدقيقة 105، وسجل منها علي مدن هدف التعادل. 
يذكر أن عجمان حصد «نقطة يتيمة» في الموسم الماضي، خلال أول مباراتين، بعد التعادل مع العين 1-1 في الجولة الأولى، والخسارة أمام النصر 0-2 في الجولة الثانية.

 

دوري أدنوك للمحترفين
كايو زاناردي
عجمان
شباب الأهلي
الإمارات
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