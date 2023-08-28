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الرياضي

«صداع الخامس» في «رأس النسور»

«صداع الخامس» في «رأس النسور»
28 أغسطس 2023 12:47

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

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أصبح الأجنبي الخامس مشكلة حقيقية تؤرق الجهاز الفني لخورفكان، بقيادة عبدالعزيز العنبري، ولم تحسم إدارة النادي الملف الصعب حتى الآن، وخاض «النسور» أول جولتين، في «دوري أدنوك للمحترفين» بأربعة أجانب فقط.
وربما تتضح الصورة النهائية هذا الأسبوع، لأنه من المقرر أن يحسم الجهاز الفني موقفه بالنسبة للمركز الذي يحتاجه الفريق وهو «الارتكاز»، وهناك مفاضلة بين 3 لاعبين، تفاوض معهم النادي خلال الفترة الماضية. 
من جانب آخر، لم يمنح المدرب راحة للاعبين، حيث يخوض الفريق لقاء الذهاب أمام اتحاد كلباء ضمن «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» يوم الخميس المقبل.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
عبدالعزيز العنبري
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