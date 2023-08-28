الثلاثاء 29 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الفرسان» يكمل مشوار «الجماعية»

«الفرسان» يكمل مشوار «الجماعية»
28 أغسطس 2023 12:40

 
مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
العين يطالب بـ«صافرة أجنبية» لمباراتي الشارقة وعجمان
«النسور» يتمسك بـ «التشكيلة الثابتة»


واصل شباب الأهلي، حامل لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، مشواره هذا الموسم، من حيث توقف في نهاية الموسم الماضي، من خلال الاعتماد على «الجماعية» في تسجيل الأهداف، وتشكيل مصادر الخطورة من جميع اللاعبين من دون استثناء.
ومع اعتماد الفريق على 18 لاعباً في تسجيل وصناعة الأهداف خلال الموسم الماضي، فإنه رسخ هذا الأمر، عندما أحرز له 4 لاعبون أهدافه في أول جولتين، حملت توقيع حارب سهيل، وإيجور جيسوس أمام عجمان، ومؤنس دبور ويوسف جابر أمام خورفكان، إلى جانب هدف بالخطأ من نادر قندري في مرمى فريقه «البركان».
ولعل اللافت أن 11 لاعباً مختلفاً سجلوا على التوالي أمام «النسور» تحديداً، في المواجهات السابقة بين الفريقين في دوري المحترفين، وهو ما يعكس النهج المستمر داخل «الفرسان» سواء مع البرتغالي ليوناردو جارديم المدرب السابق، وحالياً الصربي ماركو نيكوليتش المدرب الجديد الذي استهل المسيرة بانتصارين متتاليين، أثبتا أن شباب الأهلي لن يتنازل عن اللقب بسهولة هذا الموسم.
 

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
عجمان
خورفكان
آخر الأخبار
حريق غابات في اليونان يدمر أرضا بمساحة نيويورك
عربي ودولي
حريق غابات في اليونان يدمر أرضا بمساحة نيويورك
اليوم 19:54
مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين لدعم وتعزيز مكانة الخيول العربية
الرياضي
مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين لدعم وتعزيز مكانة الخيول العربية
اليوم 19:29
إعلان ترتيبات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة
الرياضي
إعلان ترتيبات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة
اليوم 19:27
العين يطالب بـ«صافرة أجنبية» لمباراتي الشارقة وعجمان
الرياضي
العين يطالب بـ«صافرة أجنبية» لمباراتي الشارقة وعجمان
اليوم 19:23
أرشيفية
الإمارات
أمطار مصحوبة بالبرد على مناطق بالدولة
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©