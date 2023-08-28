«الفرسان» يكمل مشوار «الجماعية»



مراد المصري (دبي)



واصل شباب الأهلي، حامل لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، مشواره هذا الموسم، من حيث توقف في نهاية الموسم الماضي، من خلال الاعتماد على «الجماعية» في تسجيل الأهداف، وتشكيل مصادر الخطورة من جميع اللاعبين من دون استثناء.

ومع اعتماد الفريق على 18 لاعباً في تسجيل وصناعة الأهداف خلال الموسم الماضي، فإنه رسخ هذا الأمر، عندما أحرز له 4 لاعبون أهدافه في أول جولتين، حملت توقيع حارب سهيل، وإيجور جيسوس أمام عجمان، ومؤنس دبور ويوسف جابر أمام خورفكان، إلى جانب هدف بالخطأ من نادر قندري في مرمى فريقه «البركان».

ولعل اللافت أن 11 لاعباً مختلفاً سجلوا على التوالي أمام «النسور» تحديداً، في المواجهات السابقة بين الفريقين في دوري المحترفين، وهو ما يعكس النهج المستمر داخل «الفرسان» سواء مع البرتغالي ليوناردو جارديم المدرب السابق، وحالياً الصربي ماركو نيكوليتش المدرب الجديد الذي استهل المسيرة بانتصارين متتاليين، أثبتا أن شباب الأهلي لن يتنازل عن اللقب بسهولة هذا الموسم.

