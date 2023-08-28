كارلين سوينكلز تنضم إلى «الإمارات القابضة للدراجات»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن «الإمارات القابضة ADQ»، فريق السيدات المحترف الأول في الدولة، عن انضمام الهولندية كارلين سوينكلز «24 عاماً» من «جمبو فيسما»، لتصبح أول إضافة، خلال حركة الانتقالات الصيفية، قبل انطلاق موسم 2024.

ويضيف انضمام سوينكلز، وهي لاعبة محترفة تتمتع بشهرة دولية، خبرة قوية لـ «الإمارات القابضة AD»، حيث شهد موسمي 2022 و2023 مشاركات متميزة لسوينكلز، تُوجت بحصولها على المركز الرابع في سباق جنت -وفلجم الشهير.

وقالت ميليسا مونكادا قائدة «الإمارات القابضة ADQ »: يملك الفريق خطة طويلة المدى ورؤية واضحة، ليصبح أفضل فريق محترف للدراجات النسائية في العالم، ويعد استقطاب أفضل المواهب، أمراً أساسياً لتفعيل هذه الخطة، وفي غضون عامين فقط، حققنا خطوات كبيرة على الساحة العالمية، من خلال جذب خبرات اللاعبات المحترفات اللاتي يتشاركن نفس قيم فريقنا».

وأضافت: «نعمل على حفظ التوازن بين الخبرة والطموح، وتعكس قائمتنا من لاعبات الفريق لموسم 2024، ولدي ثقة كبيرة بأن الموسم القادم سيكون متميزاً، ويعز هذه الثقة انضمام كارلين إلينا، حيث يواصل فريقنا أداءه القوي، ونواصل تعاوننا معاً لتحقيق رؤيتنا وطموحاتنا على أرض الواقع».

وحقق فريق «الإمارات القابضة ADQ» إنجازات كبيرة على الساحة الدولية، وصلت إلى 10 انتصارات، وصعد على منصة التتويج مرات عدة، خلال النصف الأول من موسم 2023.

وخلال طواف الدول الاسكندنافية 2023 مؤخراً، توّجت ألينا إيفانشنوكو مرتين بلقب القميص الأبيض وأفضل متسابقة شابة، بينما حصلت أوليفيا باريل على المركز الخامس، وألينا إيفانشنوكو على المركز العاشر، في تصنيفات الطواف النهائية.