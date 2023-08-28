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الرياضي

سان جيرمان يعرض 70 مليون يورو لضم مواني

سان جيرمان يعرض 70 مليون يورو لضم مواني
28 أغسطس 2023 12:17

 
باريس (د ب أ)


يجهز باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم حالياً عرضاً آخر لتقديمه إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني، للتعاقد مع اللاعب الفرنسي الدولي راندال كولوم مواني، حسبما أكد تقرير لصحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية. 

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وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان يعرض على النادي الألماني التعاقد مع مواني مقابل حصول آينتراخت على 70 مليون يورو، إضافة إلى انتقال هوجو إيكيتيكي «21 عاماً» إلى الفريق الألماني.
وأشارت تقارير إلى أن مواني «24 عاماً» نفسه وافق قبل أسابيع على الانتقال لباريس سان جيرمان بعقد يمتد خمسة أعوام.
ويتطلع سان جيرمان إلى إنهاء الصفقة وضم الفرنسي الدولي قبل غلق باب الانتقالات يوم الجمعة المقبل. 

وأكد ماركوس كورشه المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت، بعد تعادل الفريق مع ماينز 1-1 في الدوري الألماني، أنه ليس هناك أي وضع جديد يتعلق بصفقة مواني، الذي يمتد عقده مع آنتراخت حتى2027، وتشير تقارير إلى أن آينتراخت يرغب في وصول قيمة الصفقة إلى 100 مليون يورو على الأقل.

 

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
آينتراخت فرانكفورت
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