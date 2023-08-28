«السيدة العجوز» يعود إلى «الواقع المرير»!



روما (أ ف ب)

بعد موسم للنسيان أدى إلى معاقبته، بحسم 10 نقاط من رصيده، بسبب التلاعب بالبيانات المالية، ثم حرمانه من المشاركة في «كونفرنس ليج»، اعتقد يوفنتوس أنه استعاد شيئاً من الزمن الجميل بفوزه المقنع على أرض أودينيزي 3-0، لكنه عاد إلى واقعه المرير بتعادله أمام ضيفه بولونيا 1-1 في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي التي شهدت فوز نابولي «حامل اللقب».

وظهر فريق المدرب ماسيميليانو أليجري بصورة واعدة خلال المرحلة الأولى من الموسم الجديد، بفوزه خارج الديار على أودينيزي بثلاثية لفيديريكو كييزا والصربي دوشان فلاهوفيتش والفرنسي أدريان رابيو.

وأمل فريق «السيدة العجوز» في تأكيد هذه البداية القوية على حساب بولونيا على ملعبه «أليانز ستاديوم»، لكن كاد ينتهي به الأمر بخسارة أولى على أرضه أمام منافسه منذ 26 فبراير 2011 «0-2» لولا فلاهوفيتش الذي أنقذه بهدف التعادل في الدقيقة 80.

وبدا بولونيا في طريقه لانتصار نادر على أرض عملاق تورينو، وتعويض الخسارة الافتتاحية أمام ميلان 0-2، وذلك بعدما تقدم منذ الدقيقة 26 عبر الاسكتلندي لويس فيرجوسون بعد تمريرة من الهولندي جوشوا زيركزي.

لكن يوفنتوس أنقذ نقطة في الدقائق الأخيرة بفضل رأسية فلاهوفيتش بعد عرضية من البديل الإنجليزي صامويل إيلينج جونيور «80».

وسعى يوفنتوس جاهداً لخطف هدف الفوز في الوقت المتبقي من اللقاء الذي شارك فيه الفرنسي العائد من الإصابة بول بوجبا بديلاً في الشوط الثاني الذي شهد خروج فيديريكو كييزا ودخول البولندي أركاديوش ميليك.

لكن التعادل بقي حتى صافرة النهاية ليحصل يوفنتوس على نقطته الرابعة وبولونيا على نقطته الأولى.

وقال بوجبا بعد اللقاء إنه «سعيد حقاً بالعودة إلى الملاعب والقيام بما أحبه»، مضيفاً لشبكة «دازون» للبث التدفقي: «أريد مساعدة الفريق لكني أشعر بخيبة أمل جراء هذه النتيجة، أعتقد أنه كان يتوجب علينا الفوز».

وأردف الفرنسي العائد إلى يوفنتوس صيف 2022، لكنه اكتفى بالمشاركة في 6 مباريات الموسم الماضي بسبب الإصابة، «لكن الأمر الجيد أننا لم نخسر».

وكشف عما قاله أليجري للفريق خلال استراحة الشوطين، قائلاً إنه طالب اللاعبين «القيام بما نعرفه، الهجوم واللعب على الجناحين، بهذه الطريقة سجلنا هدف التعادل، قال أنه يتوجب علينا تغيير بعض الأمور».

وأضاف: «نأخذ الآن هذه النقطة، ونركز على المباراة التالية»، مؤكداً: «أنا جاهز بدنياً، وأريد أن أحقق عودة كبيرة، أنا متعطش بالقدر الذي كنت عليه في بداية مشواري هنا «خلال مروره الأول بيوفنتوس قبل العودة إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي» عندما كنت شاباً».

وفي ظهوره الأول هذا الموسم على ملعبه «دييجو أرماندو مارادونا»، خرج البطل نابولي منتصراً على ساسوولو 2-صفر، ليحقق بذلك فوزه الثاني في مباراتين.

وبدأ نابولي حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه بعد ثلاثة عقود من الانتظار، بقوة من خلال فوزه افتتاحاً على مضيفه العائد مجدداً بين الكبار فروزينوني 3-1 بفضل ثنائية لهدافه النيجيري فيكتور أوسيمين الذي كان على الموعد أيضاً بتسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء انتزعها ماتيو بوليتانو «16».

وحصل فريق المدرب الجديد الفرنسي رودي جارسيا على فرصة إضافة هدف ثانٍ من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 60 بعد قرابة 10 دقائق على اضطرار ساسوولو للعب بعشرة لاعبين جراء طرد الفرنسي ماكسيم لوبيز.

لكن من انبرى لها هذه المرة كان جاكومو راسبادوري الذي سددها في العارضة.

وشهدت الدقيقة 61 دخول الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي غاب عن المرحلة الأولى بسبب إصابة طفيفة.

وسرعان ما ترك «كفارا» بصمته على المباراة بتمريره كرة الهدف الثاني الذي سجله جوفاني دي لورنتسو بعد أقل من ثلاث دقائق على دخول النجم الجورجي «64».