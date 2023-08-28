مانشيني: تدريب «الأخضر» شرف كبير



برلين (د ب أ)



أعرب المدرب الإيطالي الشهير روبرتو مانشيني «58 عاماً»، عن سعادته بتوليه منصب المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، مؤكداً أنه «شرف كبير».

وكان مانشيني استقال في منتصف أغسطس الحالي، بشكل مفاجئ، من تدريب المنتخب الإيطالي «الآزوري»، والذي فاز معه بلقب بطولة كأس أمم أوروبا الماضية «يورو 2020».

ويتطلع مانشيني حالياً إلى النجاح في مهمته الجديدة، بعد توليه منصب المدير الفني للمنتخب السعودي، بعقد يمتد لأربع سنوات حتى 2027.

وقال مانشيني إن «ثقافة كرة القدم الحماسية» في السعودية و«إمكانيات اللاعبين» كانت عوامل نجاح، مشيراً إلى نجاح عدد من الأندية السعودية في استقطاب لاعبين بارزين من أوروبا خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «تواجد لاعبين من طراز رفيع في الدوري السعودي، يوضح تطور ونمو المشهد الكروي في هذا البلد».

ويستهل مانشيني مبارياته مع المنتخب السعودي 8 سبتمبر المقبل، بالمواجهة الودية مع المنتخب الكوستاريكي، ثم يلتقي بعدها بأربعة أيام مع كوريا الجنوبية، الذي يدربه الألماني الشهير يورجن كلينمسان.

وقال مانشيني في مقطع فيديو نشره الاتحاد السعودي: «كتبت تاريخاً في أوروبا، والآن، حان الوقت لأصنع تاريخاً مع منتخب السعودية».

وعلق مانشيني على توليه منصب المدير الفني للمنتخب السعودي، قائلاً: «شرف كبير، أعتقد أنها فرصة رائعة بالنسبة لي أن أخوض تجربة كروية في بلد جديد، خاصة في ظل الشعبية المتزايدة لكرة القدم بآسيا».

وأشارت تقارير إلى أن مانشيني يتقاضى راتباً سنوياً يبلغ 25 مليون يورو.