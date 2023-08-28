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«ختامها عرب» في «مونديال القوى»

«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
28 أغسطس 2023 11:31

 
بودابست (أ ف ب) 

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اختُتمت منافسات النسخة التاسعة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة المجرية بودابست، بعد تسعة أيام أثبتت فيها الولايات المتحدة تفوّقها متصدّرة بـ12 ميدالية ذهبية، فيما أهدت العداءة البحرينية وينفريد موتيلي يافي ثاني لقب عالمي للعرب.
وأثبت الأميركيون علوّ كعبهم في المنافسات، مع تصدّرهم جدول الميداليات بما مجموعة 29 ميدالية: 12 ذهبية، ثماني فضيّة، وتسع برونزية، فيما حلّت خلفها كل من كندا وإسبانيا توالياً بأربع ذهبيات لكل منهما.
وكان ختام البطولة مسكاً للعرب، إذ أحرزت العداءة البحرينية وينفريد موتيلي يافي لقب سباق 3 آلاف متر موانع.
وسجّلت يافي زمناً 8:54.29 دقيقة، وهو خامس أسرع توقيت في التاريخ، لتنتزع الذهب على حساب الكينيتين بياتريس شيكبويش «8:58.98 دقيقة» حاملة الرقم القياسي العالمي، وفايث شيروتيش «9:00.69 دقيقة» اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث توالياً.
وقالت يافي بعد الفوز: «لقد كان سباقاً سريعاً، ولكنني شعرت أنني بخير وأدركت أنني سأملك القوة في اللفة الأخيرة، كان الأمر رائعاً، لم يخالجني هذا الشعور من قبل».
وهذه الذهبية الثانية للعرب، بعد لقب المغربي سفيان البقالي في الفئة نفسها لدى الرجال، والرابعة في المجموع بعد برونزيتي المغربية فاطمة الزهراء كردادي في الماراثون، والقطري معتز برشم في الوثب العالي.

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