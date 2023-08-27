«الإمبراطور» يبتسم في «الشارقة»



علي معالي (الشارقة)



حقق الوصل فوزاً مثيراً 3-1 على الشارقة بملعبه في «الإمارة الباسمة»، في ختام مباريات الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، سجل «الثلاثية» هاريس في الدقيقة 7، وفابيو ليما في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، وكايو كانيدو في الدقيقة 91، فيما أحرز لوان بيريرا هدف الشارقة في الدقيقة 67 من ضربة جزاء، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لـ «الملك» الذي أعلن ضم تيجالي لاعب الوحدة السابق لمدة موسم.

بدأت المباراة قوية بين الفريقين، واستفاد الوصل من أخطاء وسط الشارقة، حيث نجح هاريس سيفيروفيتش في ترجمة تمريرة نيكولاس خيمينيز، إلى هدف على يمين الحارس عادل الحوسني في الدقيقة 7، واحتسب الحكم ضربة جزاء لمصلحة «الملك»، أهدرها كايو لوكاس، وحصل علي صالح على ضربة جزاء من خطأ لمحمد عبدالباسط، يسجل منها فابيو ليما الهدف الثاني في الدقيقة 32.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى كوزمين عدة تغييرات، بإشراك باكو ألكاسير، وخالد الظنحاني، وعبدالعزيز الكعبي، في محاولة لتنشيط الهجوم، إلا أنه الفاعلية لم تكن جيدة، لعدم قدرة وسط «الملك» في السيطرة على منطقة المناورات، مقابل قوة علي صالح وفابيو ليما وخيمينيز في الاستحواذ على الكرات، وأجرى الوصل تغييره الأول باشراك كايو كانيدو بدلاً من خيمينيز، وقلص لوان بيريرا الفارق بالهدف الأول للشارقة من ضربة جزاء في الدقيقة 76، إلا أن كايو كانيدو حسم المباراة تماماً لمصلحة «الأصفر» بالهدف الثالث في الدقيقة 91.