اللقايا تختتم شارة طحنون بن محمد لسباق الهجن بميدان الذيد

الذيد (الاتحاد)

اختتمت بنجاح كبير منافسات شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، لسباق الهجن بميدان الذيد، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن.

وانتزعت «شان» لمصبح سالم راشد بن بخيت، ناموس الشوط الأول، فيما خطف «همال» لحمدان محمد حمد مصلح الأحبابي الناموس في الشوط الثاني، بينما انتزعت «عشاقة» لأحمد سالم سعيد الخاصوني ناموس الشوط الثالث، وفي الشوط الرابع حقق «الأسد» لعبدالله سلطان راشد الكتبي المركز الأول، وأهدت «مكارم» لمحمد عامر ضحي المنصوري ناموس الشوط الخامس.

وكان الموعد مع «شاهين» لسلطان مهير عبدالله محيان الكتبي في الشوط السادس، وفي الشوط السابع حققت «دهامة» لمحمد خلفان حمد الحافري. وفي الشوط الثامن نال «ناصي» لحمد عوض مصبح الكتبي المركز الأول، وكان الموعد مع «الظبي» لسهيل خلفان سالم الكتبي التي حققت المركز الأول في الشوط التاسع، وفي الشوط العاشر استطاعت «العفريت» لسالم خلفان حمد الحافري، الحصول على المركز الأول بتوقيت 6:32:87 «أفضل توقيت».

وتقدم مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على دعمه للرياضات التراثية، وعلى وجه الخصوص رياضة سباقات الهجن، من خلال شارة سموه، والتي حققت مكاسب عدة للملاك وشجعتهم في الحفاظ على تراث الآباء والأجداد. وأكد الكتبي أن منافسات شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان هذا العام شهدت إقبالاً متزايداً وسجلت أرقاماً جيدة في ميدان الذيد لسباق الهجن التي تسابق ملاك الهُجن على المشاركة بهذه الفئات السنية، لما تحظى به من رغبة شرائية، إضافة إلى التحضير والوقوف على جاهزية المطايا للموسم المقبل.