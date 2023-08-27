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36 لاعباً في معسكر الشارقة لليد والطائرة

36 لاعباً في معسكر الشارقة لليد والطائرة
28 أغسطس 2023 03:35

الشارقة (الاتحاد)

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اختتم 36 لاعبًا من لاعبي كرة اليد والطائرة بأندية الشارقة معسكرهم في صربيا بتنظيم وإشراف مجلس الشارقة الرياضي خلال الفترة من 14 إلى 25 أغسطس الجاري، بينهم 20 لاعب كرة يد و16 لاعب كرة طائرة ضمن خطة المجلس لتطوير مهارات اللاعبين.
 اشتمل المعسكر على تدريبات يومية خلال الفترة الصباحية والمسائية وتدريبات مشتركة مع فرق ولاعبين من صربيا للاحتكاك مع مدارس أوروبية في اللعبتين، كما تضمن خوض 4 مباريات ودية في كرة اليد والفوز في ثلاث والخسارة في واحدة، فيما تم إجراء أربع مباريات ودية في كرة الطائرة شهدت فوزين وخسارتين و14 تدريباً منها خمسة تدريبات مشتركة مع فرق صربية، تحت إشراف خبراء من صربيا ومدربين مرافقين للبعثة ومتابعة إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس من خلال طارق بوسنينة اختصاصي كرة اليد والوليد بن محمد المشحوط اختصاصي كرة الطائرة.
 وقال محمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير: جاء المعسكر على درجة كبيرة من الأهمية لبدء الموسم بمستوى عال يسمح بالمحافظة على مكتسبات اللاعبين ونتائجهم السابقة، مضيفًا أن الاحتكاك بلاعبي أوروبا المتميزين خلال الإعداد أفضل وسيلة للارتقاء بالمستوى الفردي والجماعي.

الشارقة
كرة اليد
الكرة الطائرة
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