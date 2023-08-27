الرجبي.. شراكة جديدة لدعم المنتخبات الوطنية

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الرجبي، توقيع اتفاقية شراكة مع سوق دبي الحرة، لرعاية المنتخبات الوطنية الإماراتية (رجال، سيدات، وشباب تحت 20 سنة، شابات تحت 20 سنة)، وكل من فريقي شاهين والمها الإماراتيين، وتمتد الشراكة لمدة عامين قابلة للتجديد.

وقال كولم ماكلوجلين، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسعدنا أن نكون شريكاً رئيسياً لاتحاد الرجبي وراعياً للمنتخبات الوطنية وفريقي شاهين والمها، والالتزام بالعمل على تطوير اللعبة لكل منتسبيها من كافة فئات المجتمع.

وقال محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد: «تستمر نجاحات الرجبي الإماراتي في حصول منتخباتنا الوطنية على أفضل المراكز الإقليمية والدولية، منها حصول منتخب الرجال فئة 15 لاعباً على المركز الأول في بطولة آسيا المستوى الأولى، وكان الموسم الماضي حافلاً بالإنجازات لنا». وقال سعود النعيمي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التسويق والاستثمار:«منذ أن بدأنا هذه العلاقة قبل 12 عاماً، كانت إعادة تفعيل الشراكة بين اتحاد الإمارات للرجبي وسوق دبي الحرة بعد كوفيد-19 على رأس أولويتنا، نظراً للعلاقة المتينة بين الطرفين، وشهدت هذه الشراكة دعم سوق دبي الحرة لحكام الرجبي الإماراتي، والكثير من الأنشطة المجتمعية».