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ليفربول يقلب الطاولة أمام نيوكاسل

ليفربول يقلب الطاولة أمام نيوكاسل
27 أغسطس 2023 22:06

 
لندن (د ب أ)


قلب ليفربول تأخره بهدف أمام مضيفه نيوكاسل إلى فوز 2-1 خلال المباراة، التي جمعتهما في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأنهى نيوكاسل الشوط الأول متقدماً بهدف أحرزه أنتوني جوردون في الدقيقة 25، وشهد هذا الشوط طرد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول في الدقيقة 28.
وفي الشوط الثاني، تمكن ليفربول من تعديل النتيجة في الدقيقة 81 عن طريق داروين نونيز، قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة. 

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في المقابل، حافظ ليفربول على سجله خالياً من الخسارة، ورفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، حيث تعادل في مباراته الأولى أمام تشيلسي 1-1 وفوزه في مباراته الثانية على بورنموث 3 -1.
في المقابل توقف رصيد نيوكاسل عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر، حيث فاز في مباراته الأولى على أستون فيلا 5 -1 وخسر في مباراته الثانية أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف.

الدوري الإنجليزي
ليفربول
نيوكاسل
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