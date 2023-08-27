كين نجم «الحفل الأول» في «أليانز أرينا»



ميونيخ (أ ف ب)

فرض المهاجم الإنجليزي هاري كين نفسه نجماً في ختام منافسات المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم، بتسجيله هدفين في مستهل مباريات فريقه الجديد بايرن ميونيخ في عقر داره «أليانز أرينا»، ليقوده إلى الفوز على ضيفه أوجسبورج 3-1.

ورفع كاين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي وتوتنهام رصيده من الأهداف في «البوندسليجا» إلى ثلاثة في مباراتين، بعدما سجل ركلة جزاء احتسبها الحكم، إثر لمسة يد على نيكلاس دورش، وبعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» في الدقيقة 40، ليعود ويسجل هدفه الثاني الشخصي له والثالث لفريقه من لمسة واحدة بعد تمريرة من الكندي ألفونسو ديفيس «69».

وانتقل قائد المنتخب الإنجليزي كين «30 عاماً» إلى بافاريا مقابل 108 ملايين دولار.

وتقدم البايرن بعد هدف بالنيران الصديقة لمدافع أوجسبورج فيليكس أودوخاي عن طريق الخطأ وهو يحاول إبعاد عرضية (33).

وسجل أوجسبورج هدفا شرفياً بفضل البديل الشاب الكرواتي ديون بيليو بعد تمريرة في عمق الدفاع البافاري من البوسني إرميدين ديميروفيتش، لينفرد ابن الـ 21 عاماً بالحارس ويسدد في الشباك «86».

واستهل البايرن الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أونيون برلين المتصدر، ومتقدماً على باير ليفركوزن وفولفسبورج وفرايبورج مع الرصيد ذاته، حملة دفاعه عن اللقب الذي احرزه في المواسم الـ 11 الأخيرة بفوزه على فيردر بريمن برباعية نظيفة، ساهم فيها كين بهدف في اول مبارياته في الدوري منذ قدومه من توتنهام.

وخاض البايرن اللقاء بعدما كان خسر في في مباراتيه الأخيرتين على ملعبه «أليانز أرينا»، وكلاهما أمام لايبزج.

وافتقد البايرن بإشراف مدربه توماس توخيل لجهود جمال موسيالا المصاب في فخذه، إضافة إلى البرتغالي رافايل جيريرو والحارس مانويل نوير.