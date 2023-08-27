«الفرسان» يعتلي «القمة» في مباراة «الرؤوس الثلاثة»

معتصم عبدالله (دبي)



تخطى شباب الأهلي عقبة ضيفه خورفكان، بالفوز 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد راشد، ضمن الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، وجاءت الأهداف الثلاثة من كرات رأسية، بعدما تقدم «الفرسان» بهدفي مؤنس دبور في الدقيقة 25، والمدافع يوسف جابر في الدقيقة 37، قبل أن يقلص «النسور» الفارق، من رأسية البرازيلي تياجو دي ليونكو في الدقيقة 96.

ورفع «الفرسان» بفضل الفوز الثاني على التوالي، في مستهل حملته للدفاع عن لقب الموسم الماضي، رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بالتساوي مع العين، فيما تجمد رصيد «النسور» في 3 نقاط، من فوزه في الجولة الأولى على حتا 2-1.

وافتتح مؤنس دبور التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 25، من كرة رأسية، مترجماً عرضية حارب عبدالله من الجهة اليمنى، وهو الهدف الثاني لدبور مع شباب الأهلي، والأول على الصعيد المحلي، بعدما افتتح سجله التهديفي أمام الوحدات الأردني 3-0 في الدور التمهيدي لأبطال آسيا.

وعاد حارب عبدالله ليصنع كرة الهدف الثاني لـ «الفرسان» من ركنية، نفذها على رأس المدافع يوسف جابر، لم يتوان في إسكانها الشباك، مسجلاً الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 37، وهو «الهدف 36» في سجل «المدافع الهداف» في «دوري المحترفين».

وألغى عمر آل علي هدفاً لخورفكان قبل نهاية الشوط الأول، سجله لورينسي دو في الدقيقة 38، بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي الاشتراك مع الحارس ماجد ناصر في منطقة الجزاء.

وشهد الشوط الثاني مشاركة الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، في ظهوره الأول في الموسم الحالي، بعد تتويجه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي في الموسم الماضي، ودفع الصربي ماركو نيكولتيش مدرب «الفرسان» بكارتابيا بدلاً من مؤنس دبور في الدقيقة 62.

وغابت الفعالية الهجومية خلال الشوط الثاني، وصولاً إلى الدقائق الثماني المحتسبة وقتاً بدلاً من الضائع، لينجح خورفكان في تقليص الفارق برأسية البرازيلي تياجو دي ليونكو في الدقيقة 96، مترجماً عرضية البديل محمد عوض الله.