فيرستابن يعادل «قياسية» فيتل



زاندفورت (أ ف ب)

حقق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، حامل اللقب العالمي في العامين الماضيين، فوزه التاسع توالياً هذا الموسم، بإحرازه الأحد المركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى، متساوياً مع الألماني سيباستيان فيتل.

وعادل فيرستابن على حلبة زاندفورت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» الرقم القياسي المطلق الذي سجله بطل العالم أربع مرات سابقاً فيتل عام 2013 مع ريد بول أيضاً.

وتقدم الهولندي الذي انطلق من الصدارة للمرة الثامنة هذا الموسم، على المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو «أستون مارتن»، والفرنسي بيار جاسلي «ألبين».