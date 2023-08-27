مانشيني مدرباً لمنتخب السعودية 4 أعوام

روما (أ ف ب)

أفادت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية في موقعها، أن روبرتو مانشيني الذي استقال من مهامه مدرباً للمنتخب «الآزوري» في منتصف الشهر الحالي، يتسلم المهام الفنية للمنتخب السعودي الاثنين.

وحسب الصحيفة الإيطالية الرياضية، وقّع مانشيني «58 عاماً» عقداً لمدة أربعة أعوام، وتحديداً حتى عام 2027، مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشارت «جازيتا ديلو سبورت» من دون ذكر أي مصدر، إلى أن مانشيني سيشارك الاثنين في العاصمة الرياض في أول مؤتمر صحفي له.

وكان المنتخب السعودي الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل في مونديال قطر العام الماضي بفوزه على نظيره الأرجنتين 2-1 في دور المجموعات، يبحث عن مدرب منذ رحيل الفرنسي هيرفي رينارد الذي قاده في العرس الكروي العالمي، لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وكان مانشيني قد أكد أن استقالته من منصبه مع المنتخب الإيطالي ليست مرتبطة بعرض من السعودية، وبررها بالقرارات الأخيرة لرئيس الاتحاد الإيطالي جابرييلي غرافينا، خاصة بشأن تشكيلة طاقمه التدريبي.

وتحت قيادته، في الفترة من مايو 2018 إلى أغسطس 2023، فازت إيطاليا بكأس أوروبا صيف 2021، وحققت سلسلة قياسية من 37 مباراة من دون هزيمة بين أيلول/سبتمبر 2018 وأكتوبر 2021.

لكن المنتخب الوطني فشل أيضاً في التأهل لكأس العالم 2022، وغاب عن النهائيات للمرة الثانية توالياً، كما لم يحقق بداية جيدة في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024، حيث خسر على أرضه أمام إنجلترا 1-2.

خلال مسيرته الكروية، ارتدى مانشيني قميص سمبدوريا من عام 1982 إلى عام 1997، وشكل مع مواطنه الراحل أخيراً جانلوكا فيالي أحد أكثر الثنائي الهجومي فعالية في الدوري الإيطالي، ودافع عن ألوان المنتخب الإيطالي في 36 مباراة وسجل 4 أهداف.

استهل مانشيني مسيرته التدريبية مع فيورنتينا عام 2001، قبل أن يقود لاتسيو «2002-2004»، وإنتر «2004-2008 و2014-2016»، وفاز بلقب «سيري أ» مرتين، ومانشستر سيتي «2009-2013» الذي قاده في عام 2012 إلى لقبه الأول بطلاً للدوري الإنجليزي منذ 44 عاماً.