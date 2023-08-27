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الرياضي

«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»

«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
27 أغسطس 2023 19:28


 
لندن (رويترز)

حقق مانشستر سيتي فوزه الثالث على التوالي، وتفوق 2-1 على مضيفه شيفيلد يونايتد، بفضل هدف قرب النهاية من لاعب الوسط رودري، ليتصدر «حامل اللقب» الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان إرلينج هالاند، الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، قد منح التقدم بهدف لـ «السيتي» بضربة رأس، بعد مرور ساعة من اللعب بقليل، مستفيداً من تمريرة عرضية من جاك جريليش من الجانب الأيسر.

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وأدرك جايدن بوجل التعادل 1-1 لأصحاب الأرض في الدقيقة 85، بعدما استغل خطأً دفاعياً، وسدد بقوة في شباك الحارس إيدرسون، إلا أن «السيتي» انتزع الانتصار، عندما أطلق رودري «قذيفة هائلة»، من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88.

وأصبح رصيد «السيتي» تسع نقاط من ثلاث مباريات، وبفارق نقطتين عن وستهام يونايتد وتوتنهام وأرسنال، بينما بقي شيفيلد دون رصيد.
 

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
شيفيلد يونايتد
إيرلينج هالاند
توتنهام
أرسنال
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