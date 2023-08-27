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الرياضي

السعودية تهتم بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا

السعودية تهتم بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا
27 أغسطس 2023 18:52

 
برلين (د ب أ)


أبدت السعودية اهتمامها بالمناقشات الدائرة حالياً، بشأن الانضمام إلى دوري أبطال أوروبا، خاصة بعدما أنفقت البلاد مئات الملايين من الدولارات، لجذب بعض أفضل اللاعبين في العالم، وإحداث تغييرات جذرية في الرياضة.
وقال كارلو نهرا الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي للمحترفين، في مقابلة نشرتها وكالة أنباء «بلومبرج»: «نحاول أن نكون مختلفين، لذلك فإننا نرحب بأي نوع من أنواع التغيير أو التطوير الذي يمكن إدخاله على الدوري السعودي».
وأشار إلى أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين ما زالت «ملتزمة تماماً» بالمشاركة في دوري أبطال آسيا، المسابقة الأولى على مستوى الأندية في القارة. 

وأضاف أن أي محادثات بشأن انضمام فرق الدوري السعودي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، ستكون على الأرجح بين منظم البطولة، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد السعودي. 

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يذكر أن هناك عدداً قليلاً من الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، من دول غير أوروبية، من بينها كازاخستان، حيث يمكن لفرقها المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
وأنفقت الأندية السعودي حوالي 650 مليون دولار في الأشهر الأخيرة، لضم لاعبين من بينهم كريم بنزيمة من ريال مدريد، والبرازيلي نيمار، وجوردان هيندرسون من ليفربول. وقال نهرا، الذي عمل في السابق في شركة «وورلد ريسلينج إنترتينمنت»، المسؤولة عن تنظيم أحداث المصارعة الحرة: «نبذل أقصى ما في وسعنا من أجل جلب هؤلاء اللاعبين إلى السعودية».
وأضاف: «هذا لا يعني أن لدينا ميزانية لا نهاية لها، ولكن لا يمكننا تقييد أنفسنا إذا أردنا أن نجلب أفضل المواهب إلى هنا، يجب علينا أن ندفع المبالغ الحالية لجلبهم إلى هنا».
وقال نهرا أنه يتم حالياً بث مباريات الدوري السعودي في 140 دولة، وأن عائدات البث ازدادت بنسبة 650 في المئة، منذ انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد العام الماضي. 

وأضاف: إنها ليست عائدات ضخمة لتمويل كل النشاطات التي لدينا، ولكن بكل تأكيد هذا تحرك مهم. و

 

السعودية
الدوري السعودي
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا
كريم بنزيمة
نيمار
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