الاتحاد الإسباني يدعو إلى اجتماع طارئ



مدريد (د ب أ)



وجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم الدعوة للاتحادات الإقليمية لاجتماع طارئ غداً «الاثنين»، فيما يتعلق بتورط رئيس الاتحاد لويس روبياليس في واقعة تقبيله للاعبة بمنتخب السيدات في بطولة كأس العالم للسيدات.

وذكر الاتحاد في الدعوة التي نشرتها وسائل الإعلام أنه سيتم تحليل الوضع الحالي، ووفقاً للتقارير، فإن بيدرو روشا، الرئيس المؤقت، الذي تولى المنصب عقب الإيقاف المبدئي لروبياليس من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» هو من دعا للاجتماع.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أنه من المتوقع أن يتناول الاجتماع الأعمال اليومية في الفترة الانتقالية.

وفي الاجتماع الطارئ الأول للجمعية العمومية، الذي انعقد يوم الجمعة الماضي، رفض روبياليس الاستقالة من منصبه بعدما أثار الجدل بتقبيله جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني، خلال حفل تسلم الميداليات عقب فوز إسبانيا على إنجلترا 1- صفر في المباراة النهائية لكأس العالم التي أقيمت الأسبوع الماضي في سيدني.

ويهدف روبياليس لإثبات براءته، بينما هدد الاتحاد الإسباني بملاحقة هيرموسو قضائياً، وأصدر «الفيفا» قراراً بإيقاف روبياليس لمدة 90 يوماً مبدئياً، انتظاراً لنتائج الإجراءات التأديبية التي بدأت ضد روبياليس يوم الخميس.