الشحي يحلم بذهبية الحزام الأسود في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو»



أبوظبي (الاتحاد)

لا تزال أصداء فوز منتخب الجو جيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» ببطولة العالم لفئة «تحت 16، 18، 21 عاماً»، في العاصمة الكازاخستانيه أستانا تفرض نفسها بقوة على الساحة الدولية، خاصة بعد نجاح «صقور الجو جيتسو» في التفوق على مجموعة من أقوى المنتخبات العالمية والعريقة في الرياضة مثل الدولة المضيفة كازاخستان، وألمانيا، واليونان وتايلاند.

ويعتبر الإنجاز الذي حققه أبناء وبنات الإمارات في البطولة تاريخيا على الأصعدة كافة، لا سيما عدد الميداليات التي نالها الأبطال، والذي بلغ 46 ميدالية توزعت على 19 برونزية، و12 فضية، و15 ذهبية، كانت كفيلة بضمان اللقب الرابع للمنتخب الوطني الذي أصبح يمثل رقماً صعباً في المعادلة العالمية للعبة.

وكما في كل بطولة دولية للمنتخب، يبرز عدد من اللاعبين والمواهب الأكثر تأثيراً في تحقيق الإنجازات والألقاب ومن هؤلاء البطل خالد الشحي الذي يمثل المنتخب في فئة وزن 62 كيلو جراماً.

وارتبط اسم خالد الشحي بذهب بطولة العالم للجو جيتسو ارتباطاً وثيقاً، فقد حقّق البطل الذي لم يتجاوز 21 عاماً 5 ميداليات ذهبية على مدى ثلاثة أعوام في فئته الوزنية التي تزخر بالنجوم العالميين، وبلغة الأرقام فإن الإنجاز يصنف من بين «الإنجازات الاستثنائية» التي لا تتكرر بسهولة، والنظر إلى حداثة سنّه، وتميز مسيرته، فإنه مرشح بقوة لتحطيم كل الأرقام، والدخول في عائلة أساطير الرياضة خلال الأعوام القادمة.

وقال البطل خالد الشحي:«أشعر بكثير من الفخر والاعتزاز لتحقيق هذه الإنجازات، ومساعدة وطني الإمارات على التربع على قمة العالم في الجو جيتسو، وعلى الصعيد الشخصي تمثل الإنجازات حافزاً كبيراً لي للتطور في الجو جيتسو والبناء للمستقبل، فيما تحقق من إنجازات، والاستفادة من تجاربي السابقة لبلوغ الأهداف الكثيرة التي أصبو إليها».



وأضاف:«بطولة الألعاب الآسيوية، هي الهدف الأساسي في الوقت الحالي، بعد التتويج بذهبية وزن 62 كيلو جراماً في بطولة العالم في منغوليا للكبار، وبطولة العالم لفئة تحت «21 عاماً» في كازاخستان، ويبقى الحلم الأكبر في التتويج بذهبية الحزام الأسود في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو خلال نوفمبر المقبل».

ويتابع اللاعب الذي كانت انطلاقته مع اللعبة في عام 2012، أن تألقه في الرياضة وإنجازاته المتميزة، كانت بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي توّجه على الدوام بتوفير البيئة والمناخ المناسبين لإنتاج الأبطال، وجهود اتحاد الجو جيتسو، برئاسة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ونادي العين، في ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة على الأرض واقعاً ملموساً، والعمل والتدريبات بشكل يومي لمدة 6 ساعات.

وأوضح الشحي: «تجربتي مع الجو جيتسو مليئة بالتحديات والانتصارات، وفي كل مرة أتعرض فيها للخسارة، أعود أقوى عزيمة وتركيزاً وإصراراً على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطور والنجاح، ومن هنا يبزغ فجر الأبطال».

ولفت الشحي أن رياضة الجو جيتسو أصبحت الآن في كل بيت، والإمارات تعتبر من أكبر البيئات الداعمة للممارسين والحاضنة للمواهب والأبطال، وهو نجاح كبير للعبة والقائمين عليها، خاصة أن مردودها ينعكس بشكل إيجابي على الممارسين في جميع جوانب حياتهم الاجتماعية والعملية، وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية، والحفاظ على اللياقة البدنية.