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الرياضي

اتحاد الكرة يشارك في دورة «الفيفا» للقيادات الفنية

اتحاد الكرة يشارك في دورة «الفيفا» للقيادات الفنية
27 أغسطس 2023 17:23

 
أبوظبي (الاتحاد)

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شارك اتحاد كرة القدم في دورة القيادات الفنية التي نظمها الاتحاد الدولي «الفيفا»، بالعاصمة التايلندية بانكوك من 21 إلى 25 أغسطس الجاري، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام، ويان فانخال المدير الفني لاتحاد الكرة.
وخُصصت الدورة للمديرين الفنيين والأمناء العامين في الاتحادات الوطنية، وركزت على رفع القدرات القيادية للمديرين الفنيين والأمناء العامين، بما يخدم تطوير منظومة كرة القدم في الاتحادات الوطنية الأعضاء.
وناقشت الدورة القواعد الأساسية للتعاون بين القيادات الرياضية، لتحقيق أكبر قدر من الفعالية على مستوى الإدارات العليا، حيث التقى المديرون الفنيون والأمناء العامون في جلسات مشتركة 24 و25 أغسطس، وبحثت الدورة سبل تنسيق الجهود، وتكامل الأدوار بين القيادات المختلفة في الاتحادات الوطنية.
وسلطت الدورة الضوء على الدور الكبير للمديرين الفنيين، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف إلى العاملين في قسم تطوير برامج كرة القدم، وتوضيح أوجه الدعم والبرامج المقدمة من الاتحاد الدولي.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
الفيفا
تايلاند
بانكوك
محمد بن هزام
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