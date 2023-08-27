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بوب أفضل لاعبة في ألمانيا للمرة الثالثة

بوب أفضل لاعبة في ألمانيا للمرة الثالثة
27 أغسطس 2023 16:09

 
فرانكفورت (د ب أ)


حصدت ألكسندرا بوب قائدة منتخب ألمانيا، جائزة أفضل لاعبة كرة قدم في ألمانيا، عبر تصويت الصحفيين الذي نظمته مجلة «كيكر شبورتس». 

ونالت بوب 257 صوتاً، لتتفوق بفارق كبير على لينا أوبيردورف زميلتها في فولفسبورج، والتي حصلت على 39 صوتاً، مقابل حصول ليا شولر لاعبة بايرن ميونيخ، والفائزة بالجائزة العام الماضي، على تسعة أصوات فقط. 

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وهذه هي المرة الثالثة التي تفوز فيها بوب «32 عاماً بجائزة أفضل لاعبة في ألمانيا، بعد أن حققت الإنجاز ذاته مرتين من قبل في عامي 2014 و2016.
وقالت بوب: «إنه اعتراف بأدائي في آخر 12 شهراً، هذا يجعلني أشعر بفخر شديد». وأسهمت بوب في بلوغ منتخب ألمانيا نهائي «يورو 2022» قبل الخسارة أمام إنجلترا، وسجلت أربعة أهداف في مونديال السيدات الذي اختتم قبل أيام قليلة في أستراليا ونيوزيلندا، لكن منتخب «الماكينات» ودع البطولة من دور المجموعات. 

وفازت بوب مع فولفسبورج بلقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي، كما أسهمت في بلوغ الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام برشلونة، بجانب كونها هدافة «البوندسليجا» برصيد 16 هدفاً.

 

ألمانيا
فولفسبورج
مونديال السيدات
إنجلترا
برشلونة
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