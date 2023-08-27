أجانب بني ياس «بصمة النجاح»



مصطفى الديب (أبوظبي)



في «ليلة الرباعية» تألقت الكتيبة السماوية» أمام النصر، في مباراة «الجولة الثانية»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو الفوز السادس لبني ياس على حساب «العميد» في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث التقيا 25 مرة، شهدت 12 انتصاراً لـ«الأزرق»، والتعادل في 7 لقاءات، فيما رجحت كفة «السماوي» 6 مرات.

جاء «الفوز السادس» لـ «السماوي» مستحقاً، ومعه مكاسب عدة، أهمها مستوى اللاعبين الأجانب الجدد الذين أكدوا أنهم «صفقات رابحة»، خاصة سليمانوف ونياكاتي اللذين سجلا ثلاثة أهداف من «الرباعية»، بجانب قوة المدرب، والتأكيد على أنه يعرف كيف يقرأ المباريات، ويوظف قدرات اللاعبين، فضلاً عن حصد ثلاث نقاط مهمة أعادت الثقة إلى الفريق، بعد خسارة مباراة الافتتاح أمام العين.

على جانب آخر، كرم بني ياس على هامش المباراة لاعبي النادي القدامى، والذين تمت دعوتهم لحضور المباراة الأولى للفريق على أرضه هذا الموسم، وقام بتكريمهم ناصر خادم الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، خلال استراحة ما بين الشوطين.

وضمن القائمة حسين يسلم، وعادل خليفة الكتبي، وصبري عبدالله الكثيري، وغازي ناصر العامري، وعبدالله فرحان الحمادي، وعبدالجليل راشد المرزوقي، وعلي سالم الحمادي، ومنير عمر الهنائي، وعمر إسماعيل العوضي، وفرحان سعيد الحمادي، ومبارك عزان الكثيري، وحارب ربيع الحمادي، ويوسف إسماعيل الحمادي، وعادل عمر، وناصر العبري وفريد علي المرزوقي، ومحمود حاجي المرزوقي، وسالم حسن، وابن المرحوم منصر حسن، وأخيراً المشجع الوفي عبدالله الهاملي.

وثمن ناصر خادم الكعبي دور اللاعبين القدامى في تاريخ النادي، وبصمتهم التي لن تُمحى من ذاكرة جماهير ومحبي هذا الكيان، مؤكداً أن تكريم أبناء النادي يأتي امتداداً لتواصل دائم مع النجوم الذين لعبوا لـ «السماوي» لسنوات، معرباً عن سعادته بوجودهم ومتابعة الفريق خلال المباريات.