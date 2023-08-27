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إنييستا: «تصرف روبياليس» أضّر بالكرة الإسبانية

إنييستا: «تصرف روبياليس» أضّر بالكرة الإسبانية
27 أغسطس 2023 15:39

مدريد (أ ف ب) 

انضم أسطورة كرة القدم الإسباني أندريس إنييستا، إلى الأصوات العدة المنددة برئيس الاتحاد الإسباني، لويس روبياليس، واعتبر أن «قبلة» الأخير مع جيني هيرموسو، بعد نهائي كأس العالم للسيدات «أضّرت بصورة» كرة القدم الإسبانية.
وكتب انييستا الذي يدافع عن نادي الإمارات الإماراتي حالياً، على شبكات التواصل الاجتماعي «بعد الذي حصل هذا الأسبوع، أود أن أنقل حزني كشخص، كأب لثلاث بنات، كزوج وكلاعب كرة قدم» لما حدث حول «كرة القدم لدينا وحول المنتخب الإسباني للسيدات».
وأضاف صاحب الهدف في مرمى هولندا في نهائي 2010، والذي منح إسبانيا لقبها الأول في كأس العالم: «أعتقد أننا لا نستطيع أن نتسامح مع أفعال مثل تلك التي رأيناها، والتي شوهت إنجازاً عظيماً مثل الفوز بكأس العالم».
وقال إنييستا: «لا أستطيع أن أتخيل الشعور الذي يشعر به جميع لاعبي المنتخب الوطني الآن، وهم لا يتحدثون عن البطولة الرائعة التي خاضوها وكرة القدم الرائعة التي علمونا إياها جميعاً». 

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وأضاف: «بدلاً من ذلك، كان علينا أن نتحمل رئيساً متمسكاً بمنصبه، ولم يعترف بأن سلوكه غير مقبول ويضر بصورة بلادنا وكرة القدم حول العالم».

 

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