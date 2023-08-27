ليفركوزن يتعاقد مع «الجناح تيلا»



برلين (أ ف ب)

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، تعاقده مع الجناح الإنجليزي ناثان تيلا، قادماً من ساوثهامبتون بعقد يمتد إلى عام 2028.

وبلغت قيمة الصفقة 23 مليون يورو «25 مليون دولار»، بما في ذلك المكافآت، ما جعل تيلا أغلى عملية انتقال يقوم بها ليفركوزن في صيف انتقالات مزدحم بالنسبة له، ويلعب تيلا «24 عاماً» مهاجماً أو جناحاً، وسجل 17 هدفاً في دوري «تشامبيونشيب» الإنجليزي موسم 2022-23 في 39 مباراة، أثناء إعارته إلى بيرنلي، وأسهم في صعود الأخير إلى الدرجة الممتازة.

وقال تيلا إنه «أعجب» بليفركوزن بعد بلوغ الأخير نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم الماضي.

وقال سايمون رولفس، المدير الرياضي لليفركوزن، إن تيلا يجلب معه الخبرة ولكن لديه أيضا القدرة على التطور، ويمنح ناثان هجومنا مزيداً من التنوع، ويعزز فريقنا بسرعته وجودته على أرض الملعب.

وأجرى ليفركوزن، بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، تعاقدات عدة خلال الصيف الحالي، حيث ضم قائد أرسنال السابق السويسري الدولي جرانيت تشاكا، والجناح الألماني يوناس هوفمان، والمهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس، ومدافع بايرن الكرواتي يوسيب ستانيسيتش على سبيل الإعارة.