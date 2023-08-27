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«إنييستا» يضع «البصمة الرابعة» مع «الصقور»

«إنييستا» يضع «البصمة الرابعة» مع «الصقور»
27 أغسطس 2023 15:00

 
سلطان آل علي (دبي)


تعادل الإمارات مع عجمان على أرضه برأس الخيمة 4-4، في مباراة حملت كل الأحداث والتقلبات الجنونية الممكنة في كرة القدم، حتى الدقيقة الأخيرة، واستمتعت الجماهير الحاضرة بمهرجان من الأهداف، إضافة إلى وجود النجم الإسباني أندريس إنييستا الذي وضع بصمته مع «الصقور» في المباراة.
وشارك إنييستا أساسياً للمرة الأولى مع فريق الإمارات، وأسهم في صناعة الهدف الأول من كرة ثابتة، وتسجيل الهدف الرابع من ضربة جزاء.
ويعد قميص الإمارات، هو القميص الرابع الذي يسجل ويصنع له إنييستا، في مسيرته الممتدة منذ أكثر من 20 عاماً في كرة القدم، والبداية بطبيعة الحال مع برشلونة في 2002، ومثّل صفوفه في 674 مباراة بجميع المسابقات، وسجل خلال المسيرة 57 هدفاً، وصنع 137 هدفاً لأبناء «البلوجرانا». 

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وجاءت الصناعة الأولى من إنييستا في ثاني مبارياته مع الفريق أمام ريكرياتيفو هويلفا بـ «الليجا» في مايو 2002، وتفوق وقتها برشلونة بـ «ثلاثية»، أما الهدف الأول فسجله في يناير 2004 بكأس الملك على حساب ليفانتي، وانتهت المباراة 3-1.
وفي اليابان مع فيسل كوبي، خاض إنييستا 134 مباراة، تمكّن فيها من تسجيل 26 هدفاً وصناعة 25 هدفاً لزملائه، وجاء أول أهداف إنييستا في ثالث مبارياته فقط بالدوري الياباني، وذلك على حساب جوبيلو إيواتا في نوفمبر 2018، وصنع هدفه الأول في مباراته التاسعة مع الفريق بالدوري.
أما المنتخب الإسباني، فبلغ عدد مباريات إنييستا معه 131 مباراة على مدى 12 عاماً منذ البداية في 2006. سجل خلالها 14 هدفاً، أهمها هدف لقب كأس العالم 2010، وصنع 30 هدفاً لمصلحة «الماتادور».
ويعد الإمارات أحد الأسماء التاريخية الأربعة التي سجل وصنع لها إنييستا في مسيرته الطويلة، ولم يحتاج الإسباني إلا مباراة واحدة أساسياً ليسجل ويصنع معاً في لقاءٍ واحد. وتبدو الانطلاقة مبشرة لجميع محبي «الصقور» والدوري بشكل عام، وينتظر إنييستا هدفين فقط ليصل الهدف رقم 100 في مسيرته كاملة، كما يحتاج 7 صناعات فقط ليصل إلى 200 صناعة مع كل القمصان التي ارتداها.

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