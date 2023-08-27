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الرياضي

اتحاد جدة يتراجع عن ضم العويس

اتحاد جدة يتراجع عن ضم العويس
27 أغسطس 2023 14:56

 الرياض (د ب أ)


قرر اتحاد جدة السعودي صرف النظر عن التعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس من صفوف الهلال، بشكل مؤقت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

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ونقلت صحيفة «الرياضية» السعودية عن مصادر لها، قولها: «لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، بسبب تمسك الاتحاد بالحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، على أن يكون العويس بديلاً له، وهو ما رفضه الأخير.
وأشارت «الرياضية» إلى أن العويس لا يمانع في قبول عرض الاتحاد، لكنه اشترط أن يكون الحارس الأساسي، بيد أن الإدارة رفضت التخلي عن جروهي، وأبدت استعدادها للتعاقد مع العويس، بعقد يمتد لثلاثة أعوام لكن دون شروط.
وأوضحت المصادر أن إدارة الاتحاد تنتظر رداً من الهلال بشأن طلب الحصول على خدمات عبد الله المعيوف، الحارس الذي كان أساسياً بداية الموسم الجاري، قبل تعاقد الهلال مع الحارس المغربي ياسين بونو.

 

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