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الرياضي

كين: توخيل «مفعم» بالأفكار

كين: توخيل «مفعم» بالأفكار
27 أغسطس 2023 14:54

 
برلين (د ب أ)


أثنى هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا وتوتنهام، على توماس توخيل المدير الفني لفريقه الجديد بايرن ميونيخ، الذي انتقل إليه قبل نحو أسبوعين.
وقال كين لصحيفة «بيلد ام سونتاج»: «عندما التقينا في الصيف، أعجبتني طاقته على الفور، توماس توخيل مفعم بالأفكار، لديه شخصية رائعة، كان مهما بالنسبة لي أن تجمعني علاقة جيدة بالمدرب»، وأضاف: «الجوانب الإنسانية والمهنية لكل منا تتلاءم».
وانضم كين «30 عاماً» إلى بايرن ميونيخ قادماً من توتنهام، مقابل حوالي 100 مليون جنيه إسترليني «108 ملايين دولار».
وأكد كين أن الصفقة التي تمت عشية المباراة الأولى لتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز «لم تأت بسبب ضغط الوقت، بل تمت عن قناعة». 

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وأكد أن «الفوز بهذه الألقاب الأولى مهم للغاية بالنسبة لي، أتمنى أن يحدث ذلك هذا الموسم». وأوضح: «أنا ممتن للغاية لبايرن لعدم الاستسلام، لديهم ثقة كبيرة في قوتي، لكني لا أريد أن أركز كثيراً على هذه الأرقام، لا أفكر في قيمة الصفقة، هذا لا يغير مساري».

بايرن ميونيخ
هاري كين
توتنهام
توماس توخيل
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