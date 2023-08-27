روبياليس مهدد بـ«عدم الأهلية»!



مدريد (أ ف ب)

سيكون مصير رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، الذي أوقفه الاتحاد الدولي للعبة، لتقبيله اللاعبة جيني هيرموسو، بعد التتويج بلقب «مونديال السيدات» في سيدني، بيد القضاء الإسباني الذي قد يقرر «الاثنين» إيقافه بدوره، في انتظار قرار بشأن احتمال عدم أهليته.

وذكرت وسائل إعلام محلية عدة، أن المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية تجتمع «الاثنين»، لدراسة طلب الحكومة بتعليق مهامه رئيس الاتحاد الإسباني بصورة موقتة.

وقال وزير الرياضة الإسباني ميكيل إيسيتا في مقابلة مع صحيفة «ال بايس»: سنطلب من المحكمة الإدارية الرياضية الاجتماع «الاثنين»، إذا قبلت شكوى الحكومة، نشرع على الفور في تعليق مهام الرئيس.

كما قدم المجلس الرياضي الأعلى، وهو هيئة حكومية، شكوى أمام المحكمة الإدارية أيضاً ضد روبياليس بسبب «مخالفات خطيرة للغاية»، وطلب من المحكمة الإذن بإيقافه في انتظار حل هذه الشكوى.

وقال المحامي الرياضي توني روكا في مقابلة مع التليفزيون الإسباني الرسمي: «العقوبات الوحيدة التي ينص عليها قانون الرياضة هي فرض غرامة مالية، أو عدم الأهلية لمدة تتراوح بين عامين و15 عاماً».

وكان الاتحاد الدولي قرر إيقاف لويس روبياليس موقتاً، عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي، بعد يومين من فتح تحقيق تأديبي ضده.

وأضاف الاتحاد الدولي أن الإيقاف يستمر لمدة 90 يوماً على الأقل، في انتظار سير الإجراءات المفتوحة ضد الإسباني، ومُنع روبياليس «46 عاماً» وأعضاء الاتحاد من الاتصال بهيرموسو والمقربين منها.

على المستوى الجنائي، يواجه روبياليس أربع شكاوى تلقاها مكتب المدعي العام الإسباني، لكن لم يأت أي منها من اللاعبة حتى الآن، وبالتالي فإن فرص نجاحه ضئيلة.