«أبوظبي لرفع الأثقال» يعانق 16 ميدالية في «البطولة الصيفية»

أبوظبي (الاتحاد)

خطف نادي أبوظبي لرفع الأثقال الأنظار، في البطولة الصيفية التي نظمها بمقره في مدينة خليفة «أ»، بمشاركة 20 نادياً ومركزاً رياضياً، بحضور عبدالله عيسى الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من محبي اللعبة، وحصد أبطال أبوظبي 16 ميدالية «6 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات»، فيما حقق لاعبه عز الدين الغفير لقب بطل الأبطال بحصده 407.066 نقطة، ليتصدر المشهد في الترتيب العام عن جدارة ويعانق الذهبية، وتبعه زميله مؤيد النجار «397.285 نقطة» لينال الفضية، وذهبت البرونزية إلى أحمد التمادي من نادي دبي «397.003 نقطة».

وعلى صعيد السيدات، حصلت المصرية دينا بركات على المركز الأول في الترتيب العام «232.881 نقطة»، وتبعتها البرازيلية جوليا كاتو «231.449»، بينما احتكرت لاعبات نادي أبوظبي لرفع الأثقال المراكز من الثالث حتى الخامس، عبر بريسلا مونسيرات «228.974 نقطة»، ووباولا جارسيا «226.444 نقطة»، وهدى شكري «223.75 نقطة».

ونال الغفير ذهبية وزن 96 كجم، بجانب ذهبية الترتيب العام، فيما حصل مؤيد النجار على ذهبية وزن 109 كجم، بجانب فضية الترتيب العام، ونال لاعبو النادي الآخرون، هادي الكربي فضية وزن 67 كجم، ومنذر عبد الجليل «برونزية» الوزن نفسه، وأحمد البخاري «برونزية» وزن 73 كجم، وعثمان الكأس «برونزية» وزن 81 كجم.

وفي منافسات السيدات، حلقت زهرة الهاشمي لاعبة نادي أبوظبي بذهبية وزن 55 كجم، وزميلتها في الفريق ناشيبا ناكاييزا بذهبية وزن 59 كجم، بينما نالت زميلتهما مريم البلوشي فضية الوزن نفسه، وفي وزن 64 حصلت لاعبتا النادي باولا جارسيا على الميدالية الفضية، وهدى شكري «الميدالية البرونزية»، وحققت برسيلا مونسيرات ذهبية وزن 71 كجم، ولاعبة النادي الأخرى أنجيلا هيل فضية وزن 76 كجم.

وتوج عبد الله عيسى الزعابي رئيس مجلس الإدارة، وخليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة، أصحاب المراكز الأولى، وسط أجواء احتفالية من المتوجين والحضور.

وهنأ عبد الله عيسى الزعابي اللاعبين، وأشاد بالتنظيم الاحترافي، مؤكداً أن الأهداف المرجوة من تنظيم الحدث تحققت، حيث وقف المدير الفني على المستوى العام للاعبين من خلال التنافس مع مستويات عالية قدمها المشاركون في البطولة.

وقال الزعابي: «سعداء بما شاهدناه في البطولة، وتحديداً تألق لاعبي ولاعبات النادي، وترجمتهم لجهد الفترة الماضية بشكل متميز، ونأمل أن يحافظوا على المستوى، حتى يكون فريقا الرجال والسيدات في قمة الجاهزية للاستحقاقات المقبلة، ونحن في مجلس الإدارة على ثقة كبيرة بأن المستقبل سيكون حافلاً بالتميز على جميع الأصعدة».

وأضاف: «الطموحات عالية دائماً، وأعتقد أن النادي استطاع في فترة وجيزة أن يسهم بشكل فعال في نشر اللعبة، ليس في أبوظبي فقط، بل في الدولة والمنطقة بشكل عام، بدليل الإقبال الكبير على المشاركة من دول خليجية وعربية ودول أخرى، والبطولة تأتي ضمن سلسلة من البطولات التي ينظمها النادي، وهناك بطولة دولية كبرى للسيدات والرجال قريباً في أبوظبي».

من جهته، قال أفيناش باندو المدير الفني للنادي: «فخور بمستوى لاعبي النادي، الذين نجحوا في حصد نتائج متميزة في جميع الأوزان، وكذلك في الترتيب العام، وهذا مؤشر على نجاح العمل الذي قمنا به في الفترة الماضية، ونواصل بذات الروح العالية تحضيراً للفترة القادمة.

وأبدى عز الدين الغفير لاعب نادي أبوظبي لرفع الأثقال، الذي تصدر المشهد بحصوله على لقب بطل الأبطال في الترتيب العام، سعادته بالفوز، بعد أن تألق بصورة لافتة، وقال: «هذه خطوة في طريق طويل جافل بالنجاحات لي ولبقية عناصر الفريق، والفوز نتاج تكاتف الفريق والتزامه بالتدريبات والتطور، وأشكر مجلس الإدارة والجهاز الفني على توفير كل أدوات النجاح، وعازمون على وضع النادي في القمة في أي استحقاق نشارك فيه.



