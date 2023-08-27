دا سيلفا بطل «الوزن الحر» في «محاربي الإمارات»

مصطفى الديب (أبوظبي)



انتزع البرازيلي أليكس دا سليفا لقب النزال الرئيسي «وزن الحر»، في «النسخة 44»، من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي اختتمت، بصالة «الاتحاد آرينا»، في جزيرة ياس بأبوظبي، وجاء التتويج على حساب باجيش رزرمماتوف من قيرغيزستان بـ «الإخضاع» بعد41 ثانية، على بداية النزال.

وفي باقي النزالات، فاز الصيني بيرجنيك جيلييسي، على المغربي أكزافيير علاوي، في «نزال قوي» بقرار الحكام في «وزن الديك».

وحضر المنافسات، وتوج الفائزين، صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث، والبريطاني كريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.

وحافظ سمندر مرادوف من طاجيكيستان على سجله الخالي من الهزائم، بتغلبه على البرازيلي لوكاس سمبايو بقرار الحكام في «وزن الوسط»، وتمكن الروسي رشد فالكابوف من إخضاع الصيني كيو لون خلال الجولة الأولى ضمن «وزن الذبابة»، وفاز المصري إسلام سياحة بطل «وزن الوسط» في السلسلة العربية على السويدي روبين رووس بقرار الحكام في «وزن الوسط».

وشهد نزال السيدات صراعاً قوياً، انتهى لمصلحة بكتيجول كرمانبيكوفا من قيرغيزستان في مواجهة الأرجنتينية ماريا يوجينيا بقرار الحكام في «وزن الذبابة».

وأعرب العميد محمد بن دلموج الظاهري، عن سعادته بما حققته بطولة «محاربي الإمارات»، من نجاح خلال السنوات الماضية، ما انعكس على أداء ومستوى المنافسات، مؤكداً أن التطور الكبير في مستوى المشاركات بمختلف بطولات الفنون القتالية المختلطة يؤكد أن مستقبلاً مبهراً ينتظر اللعبة في الإمارات، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وحرصها على أن تكون أبوظبي عاصمة للفنون القتالية، وهو ما يتحقق الآن.

وأشار إلى أن قوة نزالات بطولة «محاربي الإمارات»، انعكست على الحضور الجماهيري الكبير، ما يؤكد شغف الجميع بالفنون القتالية المختلطة، وحرصهم على متابعة النزالات من موقعها، وهو دافع لتقدم المزيد، ونشر ثقافة اللعبة في الإمارات.

من جهته، أكد فؤاد درويش أن الحضور الجماهيري كان هائلاً، وأثبت شغف الجميع بحضور نزالات «محاربي الإمارات»، وهو دافع كبير لإقامة المزيد من البطولات، في ظل ارتفاع المستوى الفني للمشاركين القادمين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: «نبارك للأبطال على ما حققوه من إنجازات، خاصة مع توحيد النسختين العربية والأفريقية في النزال»، مشيراً إلى أن الأجواء كانت ممتعة وحماسية للغاية.